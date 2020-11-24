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The Walking Dead ekranlara geri dönüyor! Yayın tarihi...

24.11.2020 12:16 | Son Güncelleme:
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The Walking Dead ekranlara geri dönüyor! Yayın tarihi...

Fenomen dizi The Walking Dead, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümler, sürpriz karakterlerle 1 Mart günü ekranlara gelecek!

Robert Kirkman’ın efsanevi çizgi romanından uyarlanan ve ekran yolculuğunda 10 yılı geride bırakan fenomen dizi The Walking Dead verdiği kısa molaya 10. sezonun ekstra 6 bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor.

The Walking Dead’in merakla beklenen yeni bölümlerinde oyuncu kadrosundaki yenilikler dikkat çekiyor. Terminatör filminden T-1000 olarak tanınan Robert Patrick, One Tree Hill’in starı Hilarie Burton Morgan ve Okea Eme-Akwari gibi bir çok ünlü isim dizinin yeni bölümlerinde izleyici ile buluşuyor.

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