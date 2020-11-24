The Walking Dead ekranlara geri dönüyor! Yayın tarihi...

Robert Kirkman’ın efsanevi çizgi romanından uyarlanan ve ekran yolculuğunda 10 yılı geride bırakan fenomen dizi The Walking Dead verdiği kısa molaya 10. sezonun ekstra 6 bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor.

The Walking Dead’in merakla beklenen yeni bölümlerinde oyuncu kadrosundaki yenilikler dikkat çekiyor. Terminatör filminden T-1000 olarak tanınan Robert Patrick, One Tree Hill’in starı Hilarie Burton Morgan ve Okea Eme-Akwari gibi bir çok ünlü isim dizinin yeni bölümlerinde izleyici ile buluşuyor.



