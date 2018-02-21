The Walking Dead hayranlarına müjde!

Robert Kirkman'ın çizgi romanından uyarlanan ve tüm dünyada milyonlarca insan tarafından izlenen The Walking Dead 8. sezonunun yeni bölümlerle geri dönüyor. Amerika yayınından 24 saat sonra 125'ten fazla ülkede hayranlarıyla buluşacak olan dizi, zombi kıyametinden sonra hayatta kalmayı başaran polis memuru Rick Grimes'in öncülüğünde güvenli bir yaşam alanı arayan bir grup insanın hikayesini anlatıyor.

The Walking Dead, 8. sezonun yeni bölümleriyle Amerika yayınından 24 saat sonra 26 Şubat Pazartesi akşamı saat 21.30'da FX ekranlarında hayranlarıyla buluşuyor.

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