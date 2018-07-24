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The Walking Dead'in başrol oyuncusu Andrew Lincoln diziden ayrıldı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 24.07.2018 21:19 | Son Güncelleme

'The Walking Dead'in 9 sezondur başrolünde oynayan Andrew Lincoln, diziden ayrılacağı yönündeki iddiaları doğrulayarak, "Rick Grimes rolünde son sezonum olacak" dedi.

The Walking Dead'in başrol oyuncusu Andrew Lincoln diziden ayrıldı mı?

Yaklaşık iki aydır gündemi meşgul eden The Walking Dead söylentisi, sonunda dizinin yaratıcısı Robert Kirkman ve başrol Andrew Lincoln tarafından doğrulandı. Lincoln "Rick Grimes rolünde son sezonum olacak" dedi.

DİZİDEN AYRILDIĞINI DOĞRULADI
Lincoln vedasıyla ilgili şu sözleri söyledi: "Rick Grimes rolünde son sezonum olacak. Bu diziyi çok seviyorum. Benim her şeyim. Diziyi yapan herkesi çok seviyorum. İzleyenlere de bayılıyorum" dedi ve duygusal anların yaşanması üzerine "Bunun bir Oscar kabul konuşmasına ya da anma konuşmasına dönüşmesine istemem" diye ekledi.

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YENİ BÖLÜMLER 7 EKİMDE
The Walking Dead panelinde 9. sezonun başlama tarihi belli olurken yeni sezondan ilk fragman da görücüye çıktı. The Walking Dead'in 9. sezonu 7 Ekim'de AMC ekranlarında başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
the Walking Dead Andrew Lincoln

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