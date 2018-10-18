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The Washington Post Kaşıkçı'nın Son Makalesini Yayınladı

18.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

The Washington Post Gazetesi kayıp Suudi yazar Cemal Kaşıkçı'nın son makalesini yayınladı. Gazetenin editörü yazıdaki notunda, "Kaşıkçı ortaya çıkar belki diye bekledik ama artık umuduz kalmadı" dedi

The Washington Post Kaşıkçı'nın Son Makalesini Yayınladı

The Washington Post gazetesi kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son makalesini yayınladı. Makalede Kaşıkçı, “Ortadoğudaki yönetimlere medyayı daha fazla susturmaları için destek verilmekte” ifadelerini kullanıyor.

Kaşıkçı, iki hafta önce İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girmiş ve bundan hemen saatler sonra nişanlısı onun çıkışını beklerken, Yeni Şafak Gazetesi, Kaşıkçı’nın başının ve parmaklarının kesilerek öldürüldüğünü iddia etmişti. Suudi hükümeti bugüne dek ileri sürülen tüm iddiaları reddetti.

Washington Post Gazetesi Küresel Fikirler Editörü Karen Attiah, yazının girişinde yayınlanan notunda, yazının Kaşıkçı’nın kaybolmasından bir gün sonra çevirmeni tarafından kendilerine ulaştırıldığını belirtti. Kaşıkçı ilk olarak Eylül 2017’de The Washington Post gazetesine makaleler yazmaya başlamıştı ve yazılarında genel olarak Suudi krallığını ve veliaht prensi eleştiriyordu.

“Arap Dünyası daha fazla ifade özgürlüğüne ihtiyaç duyuyor” başlıklı yazısında Kaşıkçı, Suudi kurumlarını ve Mısır’da hükümetin bir gazeteyi ele geçirmesini eleştirdiği için hapse atılan bir gazeteciden bahsediyor.

Kaşıkçı, “Bu eylemler artık uluslararası kamuoyundan bir tepki almıyor. Onun yerine kınamaların ardından hemen bir sessizlik hakim oluyor. Sonuç olarak bu durum, Arap hükümetlerine medyayı daha fazla susturma hakkı veriyor” diye yazıyor.

İlk anda sert tepki veren ancak daha sonra geri adım atan Amerika Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, eğer varsa Türkiye’den Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili ses ve görüntü kayıtlarını istedi. Trump yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyunun Kaşıkçı’nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olduğuna dair hızlı bir kanıya vardığını da söyledi.

Arap ‘Demir perdesi’

Veliaht prensin güç kazanmasıyla birlikte Amerika’da yaşamaya başlayan Kaşıkçı, yazılarında Ortadoğu’daki rejimlerin internet erişimlerini engellemesi ve vatandaşlarının erişebileceği bilgileri kısıtlamasını da eleştiriyordu.

Kaşıkçı son yazısında,”Arap dünyası, dış güçler tarafından değil tamamen kendi içerisindekilerin güç savaşlarından kaynaklanan bir ‘Demir Perde’ versiyonuyla karşı karşıya” diye yazıyor.

Kaşıkçı ayrıca yazısında The Washington Post’a kendisinin yazılarını İngilizce’den Arapça’ya tercüme ederek yayınladığı ve bu sayede Ortadoğu’da yaşayan insanların da batıdaki demokrasiden haberdar olabilmelerini sağladığı için teşekkür ediyor.

Kaşıkçı, “Bizler, yoksulluk, kötü yönetim ve yetersiz eğitimle mücadele ediyoruz. Ulusalcı hükümetlerin etkilerinden uzak, bağımsız bir uluslararası forum oluşturulması yoluyla, Arap dünyasındaki sıradan insanlar da toplumlarının karşı karşıya olduğu yapısal sorunlardan haberdar olabilecek” diye yazıyor.

Editörün notu

The Washington Post Gazetesi Editörü Attiah, Kaşıkçı’nın ortaya çıkacağı ümidiyle bir süre yazısını yayınlamayıp beklediklerini belirttiği notunda, “Artık kabul etmeliyim: Herhangi bir olumlu gelişme olmayacak” ifadesini kullandı.

Attiah’ın notu, “Bu köşe onun Arap dünyası için adanmışlığı ve özgürlük tutkusuna bağlılığını gösteriyordu. Göründüğü kadarıyla o özgürlük için hayatını verdi. Bir yıl önce The Washington Post’u gazetecilik yaşamının son durağı olarak seçtiği ve bizlere onunla çalışma şansı tanıdığı için minnettarım” ifadeleriyle son buldu.

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