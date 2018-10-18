The Washington Post Kaşıkçı'nın Son Makalesini Yayınladı

The Washington Post gazetesi kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son makalesini yayınladı. Makalede Kaşıkçı, “Ortadoğudaki yönetimlere medyayı daha fazla susturmaları için destek verilmekte” ifadelerini kullanıyor.

Kaşıkçı, iki hafta önce İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girmiş ve bundan hemen saatler sonra nişanlısı onun çıkışını beklerken, Yeni Şafak Gazetesi, Kaşıkçı’nın başının ve parmaklarının kesilerek öldürüldüğünü iddia etmişti. Suudi hükümeti bugüne dek ileri sürülen tüm iddiaları reddetti.

Washington Post Gazetesi Küresel Fikirler Editörü Karen Attiah, yazının girişinde yayınlanan notunda, yazının Kaşıkçı’nın kaybolmasından bir gün sonra çevirmeni tarafından kendilerine ulaştırıldığını belirtti. Kaşıkçı ilk olarak Eylül 2017’de The Washington Post gazetesine makaleler yazmaya başlamıştı ve yazılarında genel olarak Suudi krallığını ve veliaht prensi eleştiriyordu.

“Arap Dünyası daha fazla ifade özgürlüğüne ihtiyaç duyuyor” başlıklı yazısında Kaşıkçı, Suudi kurumlarını ve Mısır’da hükümetin bir gazeteyi ele geçirmesini eleştirdiği için hapse atılan bir gazeteciden bahsediyor.