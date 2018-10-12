The Washington Post: Türkiye'nin Elinde Kaşıkçı'nın Öldürülme Görüntüleri Var

The Washington Post gazetesi, Amerikalı yetkililere, Türk hükümeti tarafından verilen bilgiye göre, Ankara’nın elinde Suudi gazetecinin, İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğüne dair ses ve görüntüler olduğunu yazdı.
Gazeteye bilgi veren Amerikalı ve Türk yetkililere göre, kayıtlar, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girişini, gözaltına alınmasını, işkenceye maruz kalmasını ve öldürülmesini gösteriyor.
Gazetenin, adı açıklanmayan yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kaşıkçı’nın neler yaşadığını gösteren görüntüler kan dondurucu nitelikte.
Haberde Amerikalı yetkililerin görüntüleri izleyip izlemediklerine ilişkin bir bilgi bulunmuyor ancak Türk yetkililerin ellerindeki bilgileri Amerika’yla paylaştıkları ifade ediliyor.
Türkiye cinayetten şüpheleniyor
Başkan Donald Trump dün Amerikalı uzmanların da Kaşıkçı’nın durumu hakkında araştırma yaptıklarını söylemişti.
Fox&Friends televizyon programına katılan Trump, “İçeri girdi ve bir daha dışarı çıkmadı. Dışarı çıkmış gibi de durmuyor.” dedi. Türk yetkililer de The Washington Post gazetesine makaleler yazan Kaşıkçı’nın, İstanbul’a gelen 15 kişilik bir ekip tarafından öldürüldüğüne inandıklarını söylüyorlar. Suudi Arabistan’sa bu iddiaları temelsiz olarak nitelendiriyor.
Gazete Amerikalı yetkililerin de Suudi Veliaht Prens Salman’ın, Kaşıkçı’nın yakalanması ve Amerika’dan Suudi Arabistan’a getirilmesi emrini verdiği bir istihbarat bilgisine denk geldiklerini yazıyor.
Başkan Trump, “Bu konuda çok zorlu ve ısrarcıyız. Uzmanlarımız Türkiye’yle çalışıyorlar açıkçası biz de Suudi Arabistan’la çalışıyoruz. Ne olduğunu öğrenmek istiyoruz.” dedi. Beyaz Saray, Kaşıkçı soruşturmasında Amerika’nın rolüne ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de günlük basın brifinginde, “Amerikan hükümeti, Türk hükümetine, araştırma konusunda uzmanların gönderilmesiyle ilgili teklifte bulundu. Uzmanlarımız araştırmaya dahil olsalar da olmasalar da şu aşamada buradan size verebileceğim bir bigi yok. Şu aşamada Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı herhangi birşey yok. An itibariyle Kaşıkçı’nın nerede olduğunu ve ona ne olduğunu bilmiyoruz.” dedi.
Emekli FBI uzmanı David Gomez, FBI’ın hali hazırda iki elemanının Ankara’daki elçilikte görevli olarak bulunduklarını söyledi.
Gomez, “Soruşturmaya dahil olmaları için Amerika’dan oraya ajanlar gönderilebilir.” dedi. Gomez ajanların Türkiye’ye gitmesi halinde de yasal olarak yetki sınırlamalarından dolayı Türk güvenlik güçleriyle beraber çalışacaklarını söyledi.
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