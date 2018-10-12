HABER

The Washington Post: Türkiye'nin Elinde Kaşıkçı'nın Öldürülme Görüntüleri Var

12.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

The Washington Post gazetesi ,Türkiye'nin elinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğüne ilişkin görüntü ve ses kayıtları olduğunu öne sürdü

The Washington Post: Türkiye'nin Elinde Kaşıkçı'nın Öldürülme Görüntüleri Var

The Washington Post gazetesi, Amerikalı yetkililere, Türk hükümeti tarafından verilen bilgiye göre, Ankara’nın elinde Suudi gazetecinin, İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğüne dair ses ve görüntüler olduğunu yazdı.

Gazeteye bilgi veren Amerikalı ve Türk yetkililere göre, kayıtlar, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girişini, gözaltına alınmasını, işkenceye maruz kalmasını ve öldürülmesini gösteriyor.

Gazetenin, adı açıklanmayan yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kaşıkçı’nın neler yaşadığını gösteren görüntüler kan dondurucu nitelikte.

Haberde Amerikalı yetkililerin görüntüleri izleyip izlemediklerine ilişkin bir bilgi bulunmuyor ancak Türk yetkililerin ellerindeki bilgileri Amerika’yla paylaştıkları ifade ediliyor.

Türkiye cinayetten şüpheleniyor

Başkan Donald Trump dün Amerikalı uzmanların da Kaşıkçı’nın durumu hakkında araştırma yaptıklarını söylemişti.

Fox&Friends televizyon programına katılan Trump, “İçeri girdi ve bir daha dışarı çıkmadı. Dışarı çıkmış gibi de durmuyor.” dedi. Türk yetkililer de The Washington Post gazetesine makaleler yazan Kaşıkçı’nın, İstanbul’a gelen 15 kişilik bir ekip tarafından öldürüldüğüne inandıklarını söylüyorlar. Suudi Arabistan’sa bu iddiaları temelsiz olarak nitelendiriyor.

Gazete Amerikalı yetkililerin de Suudi Veliaht Prens Salman’ın, Kaşıkçı’nın yakalanması ve Amerika’dan Suudi Arabistan’a getirilmesi emrini verdiği bir istihbarat bilgisine denk geldiklerini yazıyor.

Başkan Trump, “Bu konuda çok zorlu ve ısrarcıyız. Uzmanlarımız Türkiye’yle çalışıyorlar açıkçası biz de Suudi Arabistan’la çalışıyoruz. Ne olduğunu öğrenmek istiyoruz.” dedi. Beyaz Saray, Kaşıkçı soruşturmasında Amerika’nın rolüne ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de günlük basın brifinginde, “Amerikan hükümeti, Türk hükümetine, araştırma konusunda uzmanların gönderilmesiyle ilgili teklifte bulundu. Uzmanlarımız araştırmaya dahil olsalar da olmasalar da şu aşamada buradan size verebileceğim bir bigi yok. Şu aşamada Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı herhangi birşey yok. An itibariyle Kaşıkçı’nın nerede olduğunu ve ona ne olduğunu bilmiyoruz.” dedi.

Emekli FBI uzmanı David Gomez, FBI’ın hali hazırda iki elemanının Ankara’daki elçilikte görevli olarak bulunduklarını söyledi.

Gomez, “Soruşturmaya dahil olmaları için Amerika’dan oraya ajanlar gönderilebilir.” dedi. Gomez ajanların Türkiye’ye gitmesi halinde de yasal olarak yetki sınırlamalarından dolayı Türk güvenlik güçleriyle beraber çalışacaklarını söyledi.

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
ABD açıkladı: Rusya'dan daha tehlikeli!ABD açıkladı: Rusya'dan daha tehlikeli!
'20 yıl içinde kadınlar erkeksiz çocuk doğurabilecek''20 yıl içinde kadınlar erkeksiz çocuk doğurabilecek'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

İlginizi Çekebilir

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Dikkat! Akdeniz için tsunami uyarısı verildi

Dikkat! Akdeniz için tsunami uyarısı verildi

Skandal açıklama: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

Skandal açıklama: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

Şaşırtan karar! İdam cezasını kaldırdı

Şaşırtan karar! İdam cezasını kaldırdı

ABD açıkladı: Rusya'dan daha tehlikeli!

ABD açıkladı: Rusya'dan daha tehlikeli!

'20 yıl içinde kadınlar erkeksiz çocuk doğurabilecek'

'20 yıl içinde kadınlar erkeksiz çocuk doğurabilecek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.