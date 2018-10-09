The Weeknd Bella Hadid'in doğum gününü böyle kutladı

Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Bella Hadid, bugün 22 yaşına giriyor.

Bella'nın şarkıcı sevgilisi The Weeknd, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hadid’in doğum gününü kutladı.

Gerçek adı Abel Tesfaye olan 28 yaşındaki şarkıcı, Bella hadid’le çekilen fotoğraflarını ve bir videoyu paylaştı.

Birbirlerine sarılırken ve birbirlerini öperken çekilen fotoğraflarını yayınlayan The Weeknd, paylaşımının altına, “İyi ki doğdum meleğim” yazdı.

Bella Hadid ve The Weeknd, 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Kasım 2016’da ayrılan çift, geçen yaz tekrar barıştı.

