The Witcher dizisi için önemli açıklama

Oyun dünyasının köklü serilerinden biri olan The Witcher yakında dizi uyarlamasıyla sevenlerinin karşısına çıkacak. Netflix tarafından hazırlanacak olan The Witcher dizisi için prodüksiyon aşaması tamamlanmış durumda. Artık çekimlerin başlaması an meselesi diyebiliriz.
Netflix’in ileri tarihli projelerinden biri olan The Witcher dizisi için ilk düşünülen tarih 2020 yılıydı. Fakat diziye talebin beklenenden fazla olması yapımcıların yayın tarihini öne çekmesini sağladı. Nitekim 8 bölümden oluşan The Witcher dizisi 2019 yılında yayınlanmış olacak.
Peki dizi kadrosunda hangi isimler yer alacak? Kısa süre önce güncel DC evrenindeki Superman karakterine hayat veren Henry Cavill’in Geralt karakterini canlandıracağını zaten öğrenmiştik. Bir diğer merak edilen soru ise Ciri ve Yennefer karakterlerine kimlerin hayat vereceğiydi. Nitekim bu soru da geçtiğimiz gün yanıt kazandı.
Netflix tarafından yapılan resmi açıklamada Ciri karakterini Freya Allan’ın, Yennefer karakterini ise Anya Chalotra’nın canlandıracağı belirtildi.
Bunlara ek olarak Jodhi May, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read, Millie Brady, Adam Levy, Björn Hlynur Haraldsson ve MyAnna Buring gibi isimler de dizinin kadrosunda yer alıyor.
Bu arada dip not olarak belirtelim. 8 bölümlük dizide 3 farklı yönetmen görev olacak. Alik Sakharov 4 bölüm, Alex Garcia Lopez ve Charlotte Brändström ise 2’şer bölümü yönetecekler.
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