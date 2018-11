Netflix, The Witcher dizisinde ünlü aktör Henry Cavill tarafından canlandırılacak Geralt of Rivia'yı resmi twitter hesabı üzerinden yayınladığı kısa bir video ile ilk defa merakla bekleyenlerine gösterdi.

Bunun dışında dizide; Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) Cahir karakteri olarak, Joey Batey (Knightfall, Strike) Jaskier karakteri olarak, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) Stregobor karakteri olarak, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) Istredd karakteri olarak, Maciej Musial (1983) Sir Lazlokarakteri olarak, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) karakterleri de yer alacak.

The Witcher dizisinden Geralt ilk kez gözüktü!

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) 31 Ekim 2018

Ek olarak geçtiğimiz haftalarda duyurulduğu üzere Ciri karakterini Freya Allan (The War of the Worlds, Into the Badlands), Yennefer karakterini ise Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust), Queen Calanthe karakterini Jodhi May (The Last of the Mohicans) ve Fringilla karakterini Mimi Ndiweni (The Legend of Tarzan; Mr Selfridge) canladıracak.

Dizi, önümüzdeki sene toplam 8 bölümle beraber çıkışını gerçekleştirecek. Açıkçası Geralt karakteri bana biraz Geralt'tan çok LotR evreninden Legolas karakterini anımsattı. Peki ya siz Geralt karakteri konusunda ne düşünüyorsunuz? Olmuş mu?

Kaynak: Teknolojioku