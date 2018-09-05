The Witcher'ın aranan kanı bulundu!

Uzun zamandır The Wicher dizisi hakkında yazıp çizip bir noktaya varmaya çalışıyoruz. Oyun dünyasında köklü bir yer edinen aksiyon rol yapma serisi Witcher'ın, Netflix tarafından TV'ye uyarlanacağı açıklanmıştı bildiğiniz üzere.

Senaryosuyla alakalı ortaya birçok teori atılmış ancak henüz bunlar doğrulanamamıştı ancak artık en azından Geralt'ı oynayacak olan yıldızı biliyoruz.

Geralt'ın maceralarını anlatacağı belirtilen dizinin başrolünü Henry Cavill kaptı. Geralt'ı oynayacağı açıklanan aktörün nasıl bir performans sergileyeceği açıkçası merak konusu çünkü daha öncesinde haberlerimizde bu aktörün Geralt'ı oynama potansiyelinin olmadığını belirtmiştim.

The Witcher'ın aranan Geralt'ı bulundu!

Daha öncesinde Witcher serisinin hayranı olduğunu ve teklif gelirse Geralt'ı oynamak istediğini söyleyen Cavill, böylelikle isteğine kavuşmuş oldu. Dizi tarafında ilk olarak 2010 yılında The Tudors'ta boy gösteren Henry Cavill'ın, Geralt'a yakışıp yakışmayacağı ise gizemini koruyor.

Geralt'ın karakterine göre daha genç duran ünlü aktör, bakalım bir makyaj ile karşımıza çıkacak? Geralt'ın yanında Yennefer ve Triss'i de dizide göreceğimizi söyleyen yapımcılar, dizinin tam oyuncu kadrosunu henüz açıklamış değil.