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The Witcher ve kadınlar damga vurdu! IMDb 2020'nin en popüler ve en iyi çıkış yapan 10 oyuncusunu açıkladı

03.12.2020 11:10 | Son Güncelleme:
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Film ve dizi anlamında internetin en kapsamlı sitelerinden biri olan IMDb, 2020 yılındaki en popüler 10 oyuncuyu ve en iyi çıkış yapan 10 oyuncuyu açıkladı. Listede sadece 2 erkek oyuncu yer alırken, The Witcher dizisinden 4 oyuncu birden bu listelerde boy gösterdi.

IMDb’nin hazırladığı 2020’nin En Popüler oyuncuları ve En İyi Çıkış Yapan Oyuncuları listesi yayınlandı. Listelerde kadın oyuncuların ağırlığı göze çarpıyor. En Popüler ve En İyi Çıkış Yapan oyuncular listesinde sadece 2 erkek oyuncu yer alırken bu iki oyuncu da The Witcher dizisinden.

Listeye genel olarak baktığımızda hem en popüler oyuncularda hem de en iyi çıkış yapan oyuncularda The Witcher dizisindeki Yennefer rolü ile tepki çeken Anya Chalotra'yı görüyoruz. Listenin geri kalanına baktığımızda da The Witcher dizisinden başka isimler de görüyoruz. İki listeyi de aşağıda bulabilirsiniz.

İKİ ERKEKTEN BİRİ THE WİTCHER'DAN

En iyi çıkış yapan ve en popüler oyuncu listesinde de yer alan isim Aidan Gallagher oldu. Aidan Gallagher Netflix’in sevilen yapımı The Umbrella Academy’de rol alıyor. Listede yer alan diğer erkek oyuncu ise The Witcher’ın başrol oyuncusu Henry Cavill oldu.

2020'NİN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN 10 OYUNCUSU

  • Anya Chalotra
  • Aidan Gallagher
  • Maria Bakalova
  • Lauren Lapkus
  • Victoria Pedretti
  • Jurnee Smollett
  • Alba Baptista
  • Golshifteh Farahani
  • Freya Allan
  • Diana Silvers

2020'nin EN POPÜLER 10 OYUNCUSU

  • Ana de Armas
  • Julia Garner
  • Anya Chalotra
  • Millie Bobby Brown
  • Erin Moriarty
  • Margot Robbie
  • Aidan Gallagher
  • Anya Taylor-Joy
  • Linda Cardellini
  • Henry Cavill
Sex Education 3. sezondan ilk kareler geldiSex Education 3. sezondan ilk kareler geldi

Kadınlar damga vurdu!

Alba Baptista

Alba Baptista

Ana de Armas

Ana de Armas

Anya Chalotra

Anya Chalotra

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy

Diana Silvers

Diana Silvers

Erin Moriarty

Erin Moriarty

Freya Allan

Freya Allan

Golshifteh Farahani

Golshifteh Farahani

Henry Cavill

Henry Cavill

Julia Garner

Julia Garner

Jurnee Smollett

Jurnee Smollett

Lauren Lapkus

Lauren Lapkus

Linda Cardellini

Linda Cardellini

Margot Robbie

Margot Robbie

Maria Bakalova

Maria Bakalova

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown

Victoria Pedretti

Victoria Pedretti
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