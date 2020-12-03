The Witcher ve kadınlar damga vurdu! IMDb 2020'nin en popüler ve en iyi çıkış yapan 10 oyuncusunu açıkladı

IMDb’nin hazırladığı 2020’nin En Popüler oyuncuları ve En İyi Çıkış Yapan Oyuncuları listesi yayınlandı. Listelerde kadın oyuncuların ağırlığı göze çarpıyor. En Popüler ve En İyi Çıkış Yapan oyuncular listesinde sadece 2 erkek oyuncu yer alırken bu iki oyuncu da The Witcher dizisinden.

Listeye genel olarak baktığımızda hem en popüler oyuncularda hem de en iyi çıkış yapan oyuncularda The Witcher dizisindeki Yennefer rolü ile tepki çeken Anya Chalotra'yı görüyoruz. Listenin geri kalanına baktığımızda da The Witcher dizisinden başka isimler de görüyoruz. İki listeyi de aşağıda bulabilirsiniz.

İKİ ERKEKTEN BİRİ THE WİTCHER'DAN

En iyi çıkış yapan ve en popüler oyuncu listesinde de yer alan isim Aidan Gallagher oldu. Aidan Gallagher Netflix’in sevilen yapımı The Umbrella Academy’de rol alıyor. Listede yer alan diğer erkek oyuncu ise The Witcher’ın başrol oyuncusu Henry Cavill oldu.

2020'NİN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN 10 OYUNCUSU

Anya Chalotra

Aidan Gallagher

Maria Bakalova

Lauren Lapkus

Victoria Pedretti

Jurnee Smollett

Alba Baptista

Golshifteh Farahani

Freya Allan

Diana Silvers

2020'nin EN POPÜLER 10 OYUNCUSU