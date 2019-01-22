İSTANBUL (AA) - Theo Eshetu'nun "Yüzler ve Yerler" başlıklı kişisel sergisi, video enstalasyonlarından oluşan kurgusuyla Akbank Sanat'ta ziyarete açıldı.

Sergide, sanatçının "The Slave Ship" ve portre fotoğraf serisinin eşlik ettiği "Atlas Fractured" video enstalasyonları yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Eshetu, serginin insanların nereden geldiği fikri üzerine düşünmesi sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Hollandalı bir anne ve Etiyopyalı bir babanın çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelen sanatçı, "İnsanlar 'Geldiğin yere dön' dediklerine 'Burası neresi ve insanlar neden böyle diyorlar' diye merak ediyorsunuz. Bu 'nereye ait olduğumuz' düşüncesi, sergi fikrinin ortaya çıkmasında etkili oldu." dedi.

Hiç kimsenin tam olarak bir ülkeye ait olmadığını ve kesin 'şuralıyım' diyemediğini savunan Eshetu, sergideki fotoğraflara ilişkin, "Bu fotoğraflar da nereli olduğunu söyleyemeyeceğiniz, şu veya bu kültürden diyemeyeceğiniz insanların fotoğrafları." diye konuştu.

- "Ne hissediyorsam onu yansıtmaya çalıştım"