Serginin özünde bir mesaj olduğunu ama herkesin bu mesajı alamayabileceğini dile getiren Eshetu, "Birine bir mesaj verme fikrinde değilim, ne hissediyorsam ve ne düşünüyorsam onu yansıtmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Eshetu, ziyaretçilerin sergiyi beğenmelerini umduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kolay anlaşılan ve güzel görünen bir sergi ama karanlık bir tarafı da var. Karanlık ve aydınlık tarafı arasındaki ilişki, ziyaretçilerin belki de kendi alanlarını bulacakları yerdir."

-Theo Eshetu

Sanatçı, iletişim tasarımı dalındaki lisans derecesini North East London Polytechnic'ten aldıktan sonra, profesyonel hayatının büyük bölümünü Roma’da sürdürdü.

Sanatçının eserleri documenta14, Los Angeles County Museum of Art, LACMA, Şanghay Bienali, Goteburg Bienali, Tate Britain, Kochi-Muziris Bienali, Venedik Bienali, National Museum of African Art, Smithsonian Institution, New York African Film Festivali, Robert Flaherty Film Semineri, Vassar Üniversitesi, Baltimore Museum of Art'ın da arasında bulunduğu pek çok etkinlik ve kurumda sergilendi.

"Yüzler ve Yerler" sergisi, 9 Mart'a kadar Akbank Sanat'ta ziyarete açık olacak.