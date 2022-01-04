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Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu

04.01.2022 04:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, California'da aylar süren dolandırıcılık davasında dört farklı ithamdan suçlu bulundu.

Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu

Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, California'da aylar süren dolandırıcılık davasında dört farklı ithamdan suçlu bulundu.

Savcılar, Holmes'ın birkaç damla kanla hastalıkları tespit ettiği öne sürülen teknoloji konusunda bilerek yalan söylediğini iddia etti.

Jüri üyeleri, Holmes'u dört farklı ithamdan suçlu buldu. Bunlar arasında yatırımcıları dolandırmak için komplo kurmak ve üç elektronik dolandırıcılık bulunuyor. 37 yaşındaki Holmes 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Holmes'a toplam 11 suçlama yöneltiliyordu, ancak kamuyu dolandırmakla ilgili dört ithamda suçu sabit görülmedi.

Bir noktada 9 milyar dolar değer biçilen Theranos, bir zamanlar Silikon Vadisi'nin gözbebeği bir şirketti.

Şirket sağlık sektöründe devrim vaat ederken, Wall Street Journal gazetesinin 2015'teki haberinde kan testi teknolojisinin çalışmadığını yayımlamasının ardından, iddiaları boşa çıkmaya başlamıştı. 2018'de de resmen kapandı.

Dört ay süren davada, sekiz erkek ve dört kadından oluşan jüriye, düşüşü Silikon Vadisini şoke eden milyarder kadın hakkında çok farklı iki manzara sunuldu.

Savcılık, 30 tanık çağırarak Holmes'un yatırımcılara sattığı ürünün hileli olduğunu bildiği halde, şirketin başarısı konusunda kararlı bir tavır sergilediğini kanıtlamaya çalıştı.

Elizabeth Holmes, Founder & CEO of Theranos speaks at Forbes Under 30 Summit at Pennsylvania Convention Center on October 5, 2015

Davada, birkaç laboratuvar müdürü, Holmes'un Theranos'un teknolojisindeki kusurları bildiğini, ancak kaygılarını hafife almalarının istendiğini anlattı. Aynı zamanda Holmes'un ise yatırımcılara teknolojinin planlandığı gibi çalıştığını söylediği kaydedildi.

Savcı Jeff Schenk kapanış konuşmasında Holmes'un "işte başarız olmak yerine dolandırmayı seçtiğini" söyledi ve "Yatırımcılara ve hastalara karış dürüst olmamayı seçti" dedi.

Ancak savunma, erkeklerin egemenliğindeki sektörde işine adanmış, hırslı bir iş kadını portresi çizmeye çalıştı.

Holmes savunmasında, Theranos'un faaliyetlerindeki hataları kabul etmekle birlikte, hastaları ya da yatırımcıları asla bilerek dolandırmadığını iddia etti.

Savunma aynı zamanda, Holmes'un eski iş ortağı ve uzun bir dönem beraber olduğu eski erkek arkadaşı Ramesh "Sunny" Balwani'yi suçladı.

Elizabeth Holmes, founder and former CEO of Theranos, arrives for motion hearing on Monday, November 4, 2019, at the U.S. District Court House inside Robert F. Peckham Federal Building in San Jose, California

Holmes kendisinden 19 yaş büyük Balwani'di duygusal ve cinsel tacizle suçluyor. Elizabeth Holmes, yedi gün süren ifadesinde, Balwani'nin Theranos'un yönetimini, kimle konuştuğunu, nasıl konuştuğunu ve ne yediğini kontrol ettiği, yoğun bir ilişkiden bahsetti. Balwani ise suçlamaları reddetti.

10 yıl süren ilişki, Mayıs 2016'de CEO'luktan ayrıldığı dönemde sona ermişti. Balwani'nin yargılanmasına ise gelecek ay başlanacak.

Holmes, 19 yaşındayken, Stanford Üniversitesi'nin Kimya Mühendisliği bölümünden ayrıldıktan kısa süre sonra Theranos'u kurdu. Holmes, medya devi Rupert Murdoch ve teknoloji devi Larry Ellison gibi milyarderlerder 900 milyon dolarlık kaynak bulmayı başarmıştı.

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