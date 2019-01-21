Anlaşmasız Brexit ihtimalinin masadan kaldırılması yönündeki talepleri yanıtlayan May, "Anlaşmasız Brexit'i dışarıda bırakmanın yolu, parlamentonun bir anlaşmayı onaylamasıdır. Hükümet de bunu amaçlıyor." dedi.

Görüşmelerde kendisine iletilen kaygıları dikkate aldığını belirten May, bunların başında anlaşmasız Brexit seçeneğiyle ilgili kaygının geldiğini vurguladı.

Oylamanın ardından parlamentoda temsil edilen partilerin yöneticileri ve milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten May, temasları "yapıcı" olarak nitelendirdi.

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, hükümetin anlaşmasız Brexit’i dışarıda bırakması yönündeki taleplerle ilgili olarak, bunun yolunun parlamentonun bir Brexit anlaşmasını onaylaması olacağını söyledi.

Anlaşmasız Brexit'i engellemenin diğer yolunun sadece Brexit'in iptali olacağını belirten May, "Bu, referandum sonucuna karşı gelmek olur ve bunun izlenmemesi gereken yol olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Brexit tarihini ertelemenin ise sorunları çözmeyeceğini, sadece erteleyeceğini savunan May, AB'nin de bu seçeceği destekleme ihtimalinin son derece az olduğunu kaydetti.

- Yeni referandum talebi

Brexit konusunda yeni bir referandum yapılması taleplerine de değinen May, "Görevimiz ilk referandumun sonucunu hayata geçirmektir. İkinci referandumun yapılması, bu ülkede referandumları nasıl yaptığımızla ilgili önemli sonuçlar doğuracaktır. Özellikle de İngiltere'yi parçalamaya çalışanların elini güçlendirecektir." görüşünü dile getirdi.

Yeni referandumun da Brexit tarihini ertelemeyi gerektireceğini belirten May, bu durumda da ülkenin mayısta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmeye mecbur kalacağını söyledi.

Yeni Brexit referandumunun demokrasiye inancın altını boşaltacağını savunan May, bunun da ülkedeki sosyal dokuya zarar vereceği görüşünü dile getirdi.