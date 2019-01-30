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Theresa May, Brexit Anlaşmasını 15 Ocak’ta parlamentoya sunuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 16:08 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, 15 Ocak’ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacak.İngiliz yayın kuruluşu BBC güvenilir hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiltere Başbakanı Theresa May’in 15 Ocak’ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacağını duyurdu.İngiltere, Lizbon Anlaşması’nın 50.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 15 Ocak’ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacak.
İngiliz yayın kuruluşu BBC güvenilir hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiltere Başbakanı Theresa May’in 15 Ocak’ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacağını duyurdu.
İngiltere, Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019’da ayrılmış olacak.

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