Theresa May, Brexit Anlaşmasını 15 Ocak’ta parlamentoya sunuyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, 15 Ocak’ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacak.
İngiliz yayın kuruluşu BBC güvenilir hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiltere Başbakanı Theresa May’in 15 Ocak’ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacağını duyurdu.
İngiltere, Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019’da ayrılmış olacak.
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