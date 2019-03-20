HABER

Theresa May, Brexit için üç aylık erteleme isteyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 16:25 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB’den Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi.Theresa May’in Avrupa Birliği’nden ayrılmak için AB ile yaptığı anlaşmanın İngiltere Parlamentosu tarafından kabul edilmemesi ve anlaşmasız ayrılmanın reddedilmesi üzerine AB’den ayrılma tarihini erteleme isteğinde bulunacağı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB’den Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi.
Theresa May’in Avrupa Birliği’nden ayrılmak için AB ile yaptığı anlaşmanın İngiltere Parlamentosu tarafından kabul edilmemesi ve anlaşmasız ayrılmanın reddedilmesi üzerine AB’den ayrılma tarihini erteleme isteğinde bulunacağı belirtildi. Theresa May’in Brexit tarihini uzun süre erteleme eğiliminde olmasına rağmen hükümetindeki bakanlar May’in başbakanlığını tehdit ederek ertelemenin kısa tutulmasını istedi. Bakanların isteği üzerine Theresa May’in Brexit için 3 aylık bir erteleme isteyeceği kaydedildi. May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesi için Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a mektup gönderdi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada "Başbakan Brexit için uzun bir erteleme istemeyecek. Parlamentoya durumu görüşmek üzere bir süre daha zaman verme durumu var. Fakat, bu ülke insanları yaklaşık 3 yıldır AB’den ayrılmayı bekliyor. Halk parlamentonun bir karar alamamasından bıktı, başbakan da onların hayal kırıklığını yaşıyor" denildi.
Bununla birlikte Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker AB liderlerinin bu haftaki zirvede Brexit konusunun görüşeceklerini zannetmediğini, bunun gelecek haftadaki zirvede görüşebileceğini söyledi.
Başbakan Theresa May’in BM ile yaptığı Brexit anlaşmasını gelecek hafta yeniden parlamentonun onayından geçirmeye çalışacağı belirtilirken Meclis Başkanı John Bercow aynı teklifin iki kere parlamentoyu sunulmayacağını söylediği kaydedildi. Ancak milletvekillerinin 3 saatlik bir olağanüstü görüşme teşebbüsüyle böyle bir oylamanın yapılması için teşebbüse geçtiği kaydedildi.
İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz hafta AB’den ayrılma anlaşmasını kabul etmemeleri durumunda milletvekillerini Brexit’in yürürlüğe gireceği tarihi uzun süreli ertelemekle tehdit etmişti. AB’den ayrılmayı düzenleyen 50. maddeye göre üye ülkelerden birinin Birlikten ayrılma başvurusu yapmasından 2 sene sonra ayrılma işlemi gerçekleşiyor. İngiltere’nin AB’den ayrılma tarihi 29 Mart’ta yürürlüğe giriyor.

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
Türkiye ve İran’dan PKK’ya ortak operasyonTürkiye ve İran’dan PKK’ya ortak operasyon
Erdoğan'dan nevruz mesajıErdoğan'dan nevruz mesajı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

Soylu'nun açıklaması sonrası ortalık karıştı! CHP'de peş peşe istifalar!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.