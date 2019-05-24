Theresa May Brexit'e kurban giden ikinci İngiliz başbakan oldu

2016’da yapılan AB referandumunda Brexit kararının alınmasının ardından, ülkenin AB üyesi kalması için kampanya yürüten dönemin başbakanı David Cameron da istifa etmişti.

Parti yeni liderini belirleyene kadar başbakanlık görevini bir süre daha sürdüreceğini belirten May, İngiltere’de Brexit’in kurbanı olan ikinci başbakan olarak tarihe geçti.

May, partisinin yöneticileri ile bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada yaklaşık 3 yıl önce devraldığı Muhafazakar Parti liderliğini 7 Haziran’da bırakacağını ilan etti.

Başbakan May’in 7 Haziran’da partisinin liderliğini bırakacağını açıklamasının ardından, gözler başbakan olarak Brexit sürecine bundan sonra yön verecek yeni lider adaylarına çevrildi.

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit referandumunun ardından istifa eden David Cameron'dan sonra Brexit sürecinin kurbanı olan ikinci başbakan oldu.

Anlaşmada tepki çeken madde, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemeyi amaçlıyordu. Maddeye göre, İngiltere ile AB kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalayana kadar ülkenin bütünü Gümrük Birliği içinde kalacak ancak Kuzey İrlanda ilave AB kurallarına da tabi olacaktı.

AB ile 2 yıl boyunca yürüttüğü müzakerelerin sonuna vardığı Brexit anlaşması, Kuzey İrlanda ile ilgili "tedbir maddesi" nedeniyle parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda 3 kez reddedildi.

Kuzey İrlanda’nın İngiltere ile birlik yanlısı ve katı Brexitçi Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilen May’in sonunu hazırlayan da Kuzey İrlanda problemi oldu.

Brexit sürecini daha güçlü bir hükümetle yönetmek isteyen May, ülkeyi 2017 yılında erken genel seçime götürdü. Ancak May seçimde sergilediği kötü performansla partisinin milletvekili sayısını 330’dan 317’ye düşürerek hükümet kurma çoğunluğunu kaybetti.

May, istifa edeceği 7 Haziran’da 2 yıl 329 gün liderlik koltuğunda oturmuş olacak. Ancak May kısa süren liderliği ve başbakanlığı esnasında hükümette, Tony Blair’in ve Margaret Thatcher’ın 10’ar yıllık görev sürelerinde gördüklerinden daha fazla istifa yaşandı.

May’e son darbe, Brexit anlaşmasını 4. kez parlamentoya sunacağını açıklamasının ardından geldi. Anlaşmaya daha önce ret oyu veren bazı milletvekillerinin desteğini alabilmek için parlamentoda yeni Brexit referandumunun oylanmasını sağlayacağını vaat etmesi, katı Brexitçileri harekete geçirdi.

Brexit anlaşmasını Avam Kamarasından geçiremeyen May, 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit’i 31 Ekim’e ertelemek zorunda kaldı. Ancak bu da May’in sonunu hızlandırmaktan başka işe yaramadı.

Bu maddenin Kuzey İrlanda’yı zamanla İngiltere’den koparacağını savunan Muhafazakar Partili katı Brexitçiler ile DUP, May’in anlaşmasının Avam Kamarası onayı almasını önleyen en önemli aktörler oldu.

May hükümetinden aralarında bir dışişleri bakanı, iki Brexit bakanı, bir çalışma bakanı, iki savunma bakanı ile bir başbakan yardımcısının da olduğu 36 üst düzey isim istifa etti.

İngiltere'nin ikinci kadın başbakanı olarak, kendisinden önce bu görevi yürüten Margaret Thatcher'a benzetilen ve "Yeni Demir Leydi" diye anılan May, istifa açıklamasını ise bu sıfatla çelişerek gözyaşları içinde tamamladı.

- En güçlü aday Johnson

İngiliz iktidar partisinin yeni lideri olmak için adaylar da lobi çalışmalarına başladı.

Muhafazakar Parti kurallarına göre lider adayları öncelikle milletvekillerinin yapacağı oylamada ikiye indiriliyor. Son iki adaydan biri partinin yaklaşık 125 bin üyesinin oylarıyla lider seçiliyor.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, May’in boşaltacağı koltuk için en güçlü aday olarak görünüyor. Ülkenin AB’den ayrılması için yürütülen kampanyanın da liderleri arasında yer alan Johnson, temmuz ayında May’in Brexit politikasını eleştirerek istifa etmişti.

Ülkenin AB’den gerekirse anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını savunan Johnson’a en büyük desteği parti tabanı veriyor. Milletvekilleri arasında bugüne kadar yeterli desteği sağlayamayan Johnson’ın, partinin oyunun anketlerde dramatik oranda düşmesi nedeniyle bu engeli de aşabileceği belirtiliyor.