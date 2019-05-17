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Theresa May ile İşçi Partisi’nin görüşmelerinde anlaşmazlık

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Brexit görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını ifade etti.İngiltere Başkanı Theresa May’in Avrupa Birliğinden ayrılmayı sağlamak için İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn arasında süren görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı.

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Brexit görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını ifade etti.
İngiltere Başkanı Theresa May’in Avrupa Birliğinden ayrılmayı sağlamak için İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn arasında süren görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı. Jeremy Corbyn’nin açıklamasıyla Başbakan’ın gelecek ay İngiltere meclisine sunacağı Brexit Anlaşması’nın onaylanmayacağının kesinleştiği kaydedildi.
İşçi Partisi Başkanı Corbyn uzun zamandır beklenen açıklamasını “Aramızdaki önemli siyasi aralığı kapatamadık” dedi.
Başbakan May’in haziran başında İngiltere Meclisi’ne sunacağı Avrupa Birliğinden ayrılma anlaşmasının İşçi Partisi’nin desteği olmadan yüzde 100 başarısızlığa uğrayacağı bunun da Theresa May’i istifasını açıklamaya götüreceği kaydedildi.
Theresa May’in hükümetinin, İşçi Partisi’nin önüne haziran sonunda Avrupa Birliğinden ayrılma ve son bir referandum için halka gitmek de dahil birçok seçenek sunduğu belirtildi.

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