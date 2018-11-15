Theresa May istifa getiren Brexit anlaşmasını savundu

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasına ilişkin, "Bu, 29 Mart 2019'da AB'den sorunsuz ve sistemli bir şekilde ayrılmamıza imkan sağlayan ve ulusal çıkarlarımıza uygun bir ilişki için çerçeve çizen bir taslak anlaşmadır." dedi.

Brexit anlaşmasıyla ilgili parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında konuşan May, bugün istifalarını veren bakanlarla ilgili olarak, "Brexit süreci hepimiz için zor tercihlerle dolu. Bütün bu tercihlerle uyuşmuyoruz ancak görüşlerine saygı duyuyorum ve bugün kadar yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Brexit anlaşmasının İngiltere'ye kendi sınırlarının, yasalarının ve parasının kontrolünü yeniden eline alma olanağı vereceğini belirten May, anlaşmayla ülkede istihdamın ve güvenliğin de korunacağını kaydetti.

May, "Bu, 29 Mart 2019'da AB’den sorunsuz ve sistemli bir şekilde ayrılmamıza imkan sağlayan ve ulusal çıkarlarımıza uygun bir ilişki için çerçeve çizen bir taslak anlaşmadır." şeklinde konuştu.