HABER

Theresa May, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

May, Kral Selman'a ülkesinin Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusundaki "ciddi kaygılarını" iletti

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamaya göre, May, görüşmede Kral Selman'a, ülkesinin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusundaki ciddi kaygılarını" iletti.

"Başbakan, mevcut izahatın inandırıcı olmadığını, dolayısıyla tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmaya acil ihtiyaç olduğunu söyledi." ifadesi kullanılan açıklamada, May'in, Suudi Arabistan'a, Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmada iş birliği yapması ve sonuçlar konusunda saydam olması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

"Başbakan, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olan herkesin uygun şekilde hesap vermesi gereğini yineledi." denilen açıklamada, May'in Kral bin Abdülaziz'e, ülkesinin, Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinin İngiltere vizelerinin iptal edeceğini de söylediği belirtildi.

PARTNERGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayınGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın
Adana'da dolu yağışı (2)Adana'da dolu yağışı (2)
Eskişehir'de F-35 uçağının parçaları üretilecekEskişehir'de F-35 uçağının parçaları üretilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı ingiltere Selman bin Abdüzlaziz Suudi Arabistan Theresa May

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.