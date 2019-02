Theresa May ve Conte, Mısır’da bilardo oynadı

İngiltere Başbakanı Theresa May ve İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Avrupa Birliği ve Arap Ligi Zirvesi için geldikleri Mısır’da bilardo oynadı.

Avrupa Birliği ve Arap Ligi arasında düzenlenen ilk ortak zirve Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde devam ediyor. Konferans için şehre gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’nin bilardo oynadığını görünce, katılmak için teklifte bulundu. İtalyan Başbakan’a bilardo oynamayı bilmediğini söyleyen May, Conte’den bilardo dersi aldı. İki başbakanın keyifli sohbeti kameralara yansıdı. Bilardo’da iddialı olduğunu iddia eden Conte ise May’in kazanmasının çok zor olduğunu söyleyerek, mevkidaşıyla şakalaştı.