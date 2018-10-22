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Theresa May'den Kaşıkçı'nın öldürülmesine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 19:28 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: - "Eminim Parlamento'daki herkes, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin en güçlü şekilde kınanmasında bize katılıyor. Gerçekte ne olduğunun ortaya çıkması gerekiyor" - İşçi Partisi lider Jeremy Corbyn: - "Kınamak yeterli değil. Hükümet Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak mı?"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

İngiliz parlamentosunda konuşan May, "Eminim Parlamento'daki herkes gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin en güçlü şekilde kınanmasında bize katılıyor. Gerçekte ne olduğunun ortaya çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

May, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın bugün Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda parlamentoyu bilgilendireceğini söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin, Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınamasını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bu konuda eyleme geçilmesini beklediklerini söyledi.

Corbyn, "Kınamak yeterli değil. Hükümet Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak mı?" sorusunu yöneltti.

İskoç Ulusal Partisi milletvekili Ian Blackford da "Suudi Arabistan'a karşı eyleme geçmenin zamanı geldi. Başbakan! Suudi Arabistan'a silah satışını durdur. Bunu da bugün yap." diye konuştu.

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Cemal Kaşıkçı ingiltere Jeremy Corbyn Suudi Arabistan Theresa May

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