LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, uluslararası alanda iş birliğinin rekabeti dışlamadığını belirterek, "Üzerinde anlaşılmış kurallara dayanan küresel bir iş birliği, rekabetin adil olmasını temin edebilir ve korumacılığa yenik düşmez." dedi.

New York'ta, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuşan May, 2008 ekonomik krizinin ve son yıllarda yaşanan sığınmacı dalgalarının, bazı kesimlerin küreselleşmeye inancını sarstığını belirterek, "Bu şüpheler bütünüyle anlaşılabilir. Dolayısıyla kapsayıcı toplumlara ve açık ekonomilere inananlar olarak bizlerin, bunlara bir yanıt verme sorumluluğumuz var.” görüşünü dile getirdi.

Geçmişteki hatalardan ders çıkarılması ve insanların pratik eylem beklentilerinin karşılanmasının önemine dikkati çeken May, "Çok uzun zamandır çok fazla insanın istifade ettiği ideallere ve değerlere inancımızı tazelemeliyiz." ifadesini kullandı.

İzlenmesi gereken yolun, "hesap verebilir devletlerin küresel bir iş birliği" olduğunu ifade eden May, "İş birliği ve rekabet birbirini dışlamaz. Ancak üzerinde anlaşılmış kurallara dayanan küresel bir iş birliği, rekabetin adil olmasını temin edebilir ve korumacılığa yenik düşmez." değerlendirmesini yaptı.