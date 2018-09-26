HABER

Theresa May'den "küresel iş birliği" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 23:08 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: "İş birliği ve rekabet, birbirini dışlamaz. Ancak üzerinde anlaşılmış kurallara dayanan küresel bir iş birliği, rekabetin adil olmasını temin edebilir ve korumacılığa yenik düşmez" - "Dayandığımız temel kurallar ihlal edildiğinde, eyleme geçecek irade ve güvene de sahip olmalıyız. Bu, geçmişteki hatalarımızı tekrarlamak ve başka ülkelere rejim değiştirmek suretiyle demokrasiyi dayatmak anlamına gelmez"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, uluslararası alanda iş birliğinin rekabeti dışlamadığını belirterek, "Üzerinde anlaşılmış kurallara dayanan küresel bir iş birliği, rekabetin adil olmasını temin edebilir ve korumacılığa yenik düşmez." dedi.

New York'ta, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuşan May, 2008 ekonomik krizinin ve son yıllarda yaşanan sığınmacı dalgalarının, bazı kesimlerin küreselleşmeye inancını sarstığını belirterek, "Bu şüpheler bütünüyle anlaşılabilir. Dolayısıyla kapsayıcı toplumlara ve açık ekonomilere inananlar olarak bizlerin, bunlara bir yanıt verme sorumluluğumuz var.” görüşünü dile getirdi.

Geçmişteki hatalardan ders çıkarılması ve insanların pratik eylem beklentilerinin karşılanmasının önemine dikkati çeken May, "Çok uzun zamandır çok fazla insanın istifade ettiği ideallere ve değerlere inancımızı tazelemeliyiz." ifadesini kullandı.

İzlenmesi gereken yolun, "hesap verebilir devletlerin küresel bir iş birliği" olduğunu ifade eden May, "İş birliği ve rekabet birbirini dışlamaz. Ancak üzerinde anlaşılmış kurallara dayanan küresel bir iş birliği, rekabetin adil olmasını temin edebilir ve korumacılığa yenik düşmez." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz Milletler Topluluğu'nun 53 üyesi adına da BM Genel Kurulu'na seslenmek istediğini belirten May, "Biz, eşit 53 üye devlet olarak kurallara dayalı uluslararası sistem içinde, küresel sorunların çözümü için birlikte çalışma kararlılığımızı beyan ediyoruz." diye konuştu.

- "Eyleme geçecek irade ve güvene de sahip olmalıyız"

"Dayandığımız temel kurallar ihlal edildiğinde eyleme geçecek irade ve güvene de sahip olmalıyız." ifadesini kullanan May, şunları kaydetti:

"Bu, geçmişteki hatalarımızı tekrarlamak ve başka ülkelere rejim değiştirmek suretiyle demokrasiyi dayatmak anlamına gelmez. Ancak geçmiş hatalarımızın, insan haklarının ve onurunun vahşice çiğnendiği durumlarda insanları korumaktan bizi alıkoymasına izin vermemeliyiz."

Suriye'de rejimin, nisan ayında kimyasal silah kullanması üzerine İngiltere'nin, Fransa ve ABD ile askeri müdahalede bulunduğunu ve rejimin kimyasal tesislerini tahrip ettiğini hatırlatan May, "Myanmar'da da BM misyonunun raporundaki bulguların ardından aynı güveni göstermeli ve Myanmar ordusundan Arakan'da 2011'den bu yana işledikleri katliamların hesabını sormalıyız." diye konuştu.

Katliamların ardından sorumlulardan hesap sorulmasının da yeterli olmadığını belirten May, "Hep birlikte, öncelikle böyle katliamların gerçekleşmesinin önüne geçmeliyiz ve bunlara yol açan eylemsizliğin nedenlerini bulup gidermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!
Balıkesir'de Abdullah Cömert davası yeniden başladıBalıkesir'de Abdullah Cömert davası yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler birleşmiş milletler genel kurulu ingiltere Theresa May

En Çok Okunan Haberler

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.