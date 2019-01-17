Theresa May'den muhalefet partilerine Brexit için birlik çağrısı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak, "İki buçuk yıldan sonra şimdi bir araya gelme, ulusal çıkara öncelik verme ve referandum sonucunu hayata geçirme zamanıdır." dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin hükümet hakkında verdiği güvensizlik önergesinin parlamentodaki oylamasında güven oyu alan May, Başbakanlık Konutu "10 Numara"da basına açıklamalarda bulundu.

İskoçya ve Galler’i parlamentoda temsil eden partiler ve Liberal Demokrat Parti ile Brexit konusunda bugün yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten May, "İki buçuk yıldan sonra şimdi bir araya gelme, ulusal çıkara öncelik verme ve referandum sonucunu hayata geçirme zamanıdır." diye konuştu.

May, İngiliz halkının ezici çoğunluğunun 2016'da yapılan Brexit referandumunun sonucunun hayata geçirilmesini talep ettiğini kaydetti.

Parlamentoda salı günü yapılan oylamada reddedilen Brexit anlaşmasıyla ilgili olarak da May, "Milletvekilleri neyi istemediklerini netleştirdiler, şimdi hep beraber yapıcı bir şekilde parlamentonun ne istediğini belirlemeliyiz." ifadelerini kullandı.