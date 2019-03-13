Theresa May'e ikinci yenilgi

LONDRA (AA) - İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul ederek buna karşı tavır alan Başbakan Theresa May'i bu akşam ikinci kez yenilgiye uğrattı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada, May hükümetinin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılığı tam olarak masadan kaldırmayan önergesi, bu seçeneği her koşulda dışlayacak şekilde değiştirilerek kabul edildi.

May hükümetinin parlamentoya sunduğu önergede, "Parlamento AB'den bir Ayrılık Anlaşması ile Gelecekteki İlişki için Çerçeve olmaksızın 29 Mart'ta ayrılmayı reddeder." ifadesinin yanı sıra "Parlamento ile AB bir anlaşmayı onaylamadıkça, anlaşmasız ayrılığın İngiliz ve AB hukukunun varsayılan seçeneği olduğunu not eder." değerlendirmesine yer veriliyor.

Bir grup parlamenter, verdikleri değişiklik önergesiyle bunu "anlaşmasız ayrılığa her koşulda ret" şeklinde değiştirdi. Değişiklik önergesi 308'e karşı 312 oyla kabul edilirken, değiştirilmiş hükümet önergesi 278'e karşı 321 oyla kabul edildi.