HABER

Theresa May'e ikinci yenilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul etti - Bu sonuç, değişiklik teklifine de değiştirilmiş önergeye de açıktan karşı tavır alan Başbakan May için bu akşam ikinci yenilgi anlamına geliyor

LONDRA (AA) - İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul ederek buna karşı tavır alan Başbakan Theresa May'i bu akşam ikinci kez yenilgiye uğrattı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada, May hükümetinin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılığı tam olarak masadan kaldırmayan önergesi, bu seçeneği her koşulda dışlayacak şekilde değiştirilerek kabul edildi.

May hükümetinin parlamentoya sunduğu önergede, "Parlamento AB'den bir Ayrılık Anlaşması ile Gelecekteki İlişki için Çerçeve olmaksızın 29 Mart'ta ayrılmayı reddeder." ifadesinin yanı sıra "Parlamento ile AB bir anlaşmayı onaylamadıkça, anlaşmasız ayrılığın İngiliz ve AB hukukunun varsayılan seçeneği olduğunu not eder." değerlendirmesine yer veriliyor.

Bir grup parlamenter, verdikleri değişiklik önergesiyle bunu "anlaşmasız ayrılığa her koşulda ret" şeklinde değiştirdi. Değişiklik önergesi 308'e karşı 312 oyla kabul edilirken, değiştirilmiş hükümet önergesi 278'e karşı 321 oyla kabul edildi.

- Bir akşamda iki yenilgi

Bu sonuç, değişiklik teklifine de değiştirilmiş önergeye de açıktan karşı tavır alan Başbakan May için bu akşam ikinci yenilgi anlamına geliyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması da 15 Ocak'ta ve dün yapılan iki oylamada ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Ancak parlamentodaki önerge oylamaları yasal bağlayıcılığa sahip bulunmuyor.

İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılma zorunluluğu daha önce parlamentodan geçen Brexit Yasası'nda yer alıyor.

Parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata geçirmek May hükümetinin inisiyatifinde bulunuyor.

İngiliz Parlamentosu yarın da Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin önerge ile ona verilen değişiklik tekliflerini oylayacak.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52'yle Brexit kararı almıştı.

Ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de resmen başlatan İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu
Pendik'te binanın çatı katı alev alev yandıPendik'te binanın çatı katı alev alev yandı
13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası Brexit ingiltere Theresa May

En Çok Okunan Haberler

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Meral Akşener'den güldüren gaf!

Meral Akşener'den güldüren gaf!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Motosikletli, otomobil sürücüsüne saldırdı, o anlar kamerada

Bir anda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Meteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarı

Meteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarı

Karadeniz'de roket ve füze atışı yapılacak! Ordu Valiliği'nden uyarı

Ordu Valiliği'nden 'roket ve füze' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.