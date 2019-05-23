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Theresa May’in yarın istifa etmesi bekleniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

İngiliz gazetesi The Times’in haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May’in yarın istifasını açıklaması bekleniyor.The Times gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit planına kendi kabinesinin karşı çıkması nedeniyle yarın istifasını açıklaması bekleniyor.

İngiliz gazetesi The Times’in haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May’in yarın istifasını açıklaması bekleniyor.
The Times gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit planına kendi kabinesinin karşı çıkması nedeniyle yarın istifasını açıklaması bekleniyor. Müttefikleri May’in 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady ile yapacağı görüşmeden sonra ayrılacağını bildireceğine inanıyor. May, Brexit için ikinci bir referandum seçeneğine olanak sağlamayı teklif ettikten sonra kabine bakanlarının da kendisine karşı olan Tory isyanına katılmasıyla köşeye sıkıştı.
Bakan Andrea Leadsom, Avam Kamarasının lideri olarak dün gece istifa etti ve böylece May’in hükümetinden ayrılan 36. bakan oldu.
İngiltere’de 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB’den ayrılma kararı alınmıştı. 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin May’in AB’yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan’a, daha sonra da 31 Ekim’e ertelenmişti. May geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, anlaşmanın Haziran ayı başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını bildirmişti.

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