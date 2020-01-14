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  4. Thermaltake oyuncu koltuğu hem şık hem konforlu

Thermaltake oyuncu koltuğu hem şık hem konforlu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Oyun sektörü son yıllarda çok ciddi bir gelişme yaşadı. Ekran kartlarından çeşitli bilgisayar donanımlarına kadar neredeyse her konuda yaşanan gelişmeler oyuncu koltukları ile ilgili aynı oranda yaşanmadı.

Thermaltake oyuncu koltuğu hem şık hem konforlu

Bunun farkında olan şirketler yeni oyuncu koltukları üretmek için büyük bir çaba harcıyor. CyberChair E500 olarak isimlendirilen yeni oyuncu koltuğu ofis koltuğu görünümüne sahip olmasına rağmen son derece rahat.

Oyuncular tarafından en çok şikayet edilen konulardan birisi de oyuncu koltuklarının son derece kaba görüntüsü. Ancak şirketler konforlu bir koltuk oluşturmak için genellikle kalın ve ağır koltuklar üretiyordu. Bu şirket ise tam tersini yaptı.
Oyuncu koltuklarındaki bir diğer büyük sorun ise daha çok hava almaması ile ilgiliydi. Hava almayan koltuklar oyuncuların rahatsız olmasına neden alıyordu. Bu yeni koltuk modeli ise tamamen hava alabiliyor ve son derece konforlu. Böylece kullanıcılar hiç rahatsızlık duymadan ve terlemeden oyun oynayabiliyor. Ayrıca ofis koltuğu görünümü sayesinde evde büyük bir koltuk varmış gibi de görünmeyecek.

Thermaltake, CyberChair E500’ün fiyatını 599.99 dolar (yaklaşık 3.520 TL + vergiler) olarak belirlese bile bu fiyatın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen şirket ilerleyen dönemlerde bu koltuklarda bir miktar daha indirim yapacaktır. Peki sizler bu koltuğun tasarımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz.

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Anahtar Kelimeler:
cyberchair e500 thermaltake

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