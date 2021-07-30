HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor

THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor

30.07.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından operasyonları yönetilen 20 hava aracının Manavgat'taki dahil ülkenin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunduğu bildirildi.

THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor

THK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında başta Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarının yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, THK'nin tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ihale kapsamında müdahale ettiği vurgulandı.

"ASILSIZ İDDİALARDA BULUNANLAR AĞIR VEBAL ALTINDADIR"

Kamu yararına çalışan THK'nin gerçeğe aykırı şekilde haberlere alet edilmesi ve kamuoyunun yanıltılmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milletimizi derinden üzen orman yangınlarıyla topyekün mücadele edilirken, asılsız iddialarda bulunanlar ağır vebal altındadır. Öte yandan, ciğerlerimiz yanarken daha önceden detaylı açıklama yapılmasına rağmen, (görev yapmayan ve yıllık maliyeti 11 milyonu bulan) pilotların işten çıkarılması hususundaki iddiaların ısrarla tekrarlanması en hafif deyimiyle kötü niyetlerin göstergesidir. Bununla birlikte teknisyenlerimiz de halen görevlerine devam etmektedir. Şu anda Manavgat dahil ülkemizin çeşitli bölgelerinde, 3 adet Beriev BE -200 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler, olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde, kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve halen kurumumuzca operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır." (AA)

Yangın bölgelerinde son durum! 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyorYangın bölgelerinde son durum! 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktıBeyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Marmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktıMarmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Marmaris yangınıyla ilgili yeni iddia: Yangını iki çocuk çıkardı

Marmaris yangınıyla ilgili yeni iddia: Yangını iki çocuk çıkardı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Son Dakika: 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.