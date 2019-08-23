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THK, 45 milyonluk hizmet için 90 milyon teklif verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 20:49 | Son Güncelleme

İzmir’de çıkan büyük yangından sonra Tarım ve Orman Bakanlığının, Türk Hava Kurumu uçaklarını neden kullanmadığı gündeme geldi.

İzmir’de çıkan büyük yangından sonra Tarım ve Orman Bakanlığının, Türk Hava Kurumu uçaklarını neden kullanmadığı gündeme geldi. Konuyla ilgili birçok açıklama bulunurken THK’nin Bakanlık tarafından uçak kiralamak için yapılan ilk ihaleye teklif vermediği ortaya çıktı. Ayrıca THK’nin, 45 milyonluk hizmet için 90 milyon TL teklif verdiği belirtildi.

Türk Hava Kurumunun (THK), Tarım ve Orman Bakanlığının uçak kiralamak için yapılan ilk ihalesine teklif vermediği belirtildi. THK dışında teklif verebilecek başka bir istekli de bulunmadığı için ilk ihalenin kapatıldığı aktarıldı. Edinilen bilgilere göre, teminat bulamayan THK yetkilileri Bakanlığa sözlü olarak bildiride bulundu. Uçaklar için açılan ikinci ihalede ise THK yaklaşık maliyeti 45 milyon TL olan hizmet isteğine, ilk oturumda 90 milyon TL, ikinci oturumda 70 milyon TL teklif verdi. Böylece yüzde 80 oranında fazla fiyat verilmiş olduğu belirtildi. THK’ye 2008 ile 2018 yılları arasında hizmet karşılığında 131 milyon dolar verildiği, 1997 yılından 2019’a kadar uçak kiralama çalışmaları karşılığında da toplam 146 milyon 500 bin dolar ödeme yapıldığı öğrenildi.

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