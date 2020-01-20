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  4. THK ambulans uçağı, KKTC’den Isparta’ya organ nakli için havalandı

THK ambulans uçağı, KKTC’den Isparta’ya organ nakli için havalandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

KKTC’de organları bağışlanan gencin karaciğer grefti, Isparta’da bir hastaya umut oldu.

KKTC’de organları bağışlanan gencin karaciğer grefti, Isparta’da bir hastaya umut oldu. Nakil ekibi, Türk Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağıyla organı teslim aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir olay sonrasında yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki gencin organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Türk Hava Kuvvetlerinin de devreye girmesiyle birlikte KKTC’de organları bağışlanan gencin karaciğer grefti Isparta’da nakil bekleyen bir hastaya umut oldu. Isparta’dan KKTC’ye giden SDÜ Hastanesinde görevli organ nakil merkezi ekipleri, THK’nın ambulans uçağıyla getirdikleri karaciğer greftini nakil bekleyen hastaya ulaştırdı. Isparta SDÜ Hastanesine getirilen karaciğer greftinin, burada önceki gün bir hastaya başarılı bir şekilde nakledildiği öğrenildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan resmi açıklamada, “Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak ile Isparta’da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden karaciğer grefti ulaştırıldı” denildi.

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