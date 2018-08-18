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THK, hem havacılıkla hem eşiyle tanıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Eğitim Merkezi'nde planör uçuş öğretmeni olarak görev yapan Kamile Yasdıman, THK'nın kendisine hem havacılığı, hem de kendisi gibi uçuş öğretmeni olan eşi Emre Yasdıman'ı tanıştırdığını söyledi.

Eyüp KELEBEK/ İNÖNÜ,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Eğitim Merkezi'nde planör uçuş öğretmeni olarak görev yapan Kamile Yasdıman, THK'nın kendisine hem havacılığı, hem de kendisi gibi uçuş öğretmeni olan eşi Emre Yasdıman'ı tanıştırdığını söyledi. Evli ve 1,5 yaşında kızı olan Kamile Yasdıman, THK İnönü Eğitim Merkezi'nde planör uçuş öğretmeni olarak görev yapıyor. Yadsıman, "Türkiye'de aktif olarak bu işi yapan tek kadın planör uçuş öğretmeniyim. Motorsuz hava aracıyla uçuyoruz. Bu araçla öğrencilere eğitim veriyoruz. Uçmak isteyen yolcularımızı havacılıkla tanıştırıyoruz" dedi. 'AİLE KURMAMSAĞLADI' THK'da 7 yıldır planör uçuş öğretmeni olduğunu anlatan Kamile Yasdıman, eşi Emre Yasdıman ile bu kurumda tanışıp evlendiklerini söyledi. Yasdıman şöyle konuştu: "Türk Hava Kurumu bana çok büyük değerler kattı. Bunlardan bir tanesi de aile kurmamdı. Burada eşimle beraber tanışarak bir evlilik gerçekleştirdik. Aslında hayalimde pilot olma diye bir hayalim yoktu. Ancak ben de diğer kursiyer arkadaşlar gibi ilk kez bu kursa katıldığımda havacılığın aslında benim işim olduğuna karar vererek bu yönde ilerleyen seviyelerdeki eğitimleri alarak uçuş öğretmeni olarak görev yapmaya başladım. Bayan olarak çok gurur verici bir duygu. Sonuçta Atatürk'ün bize emaneti olan bir kuruma sahip çıkıyoruz. Burada bütün gençleri havacılıkla buluşturuyoruz. Bu da benim için gayet gurur verici bir duygu. Türk Hava Kurumu bana mesleki anlamda yeterlilikler kattı, aile kurmama sebep oldu. O yüzden mutluyuz." 'HAVACILIK AŞIĞIYIZ' Emre Yasdıman da eşi gibi kendisinin de 7 yıldır THK Planör Uçuş Eğitim Okulu'nda uçuş öğretmeni olarak görev yaptığını belirtti. Yasdıman, "Türk Hava Kurumu ile tanışmam model uçak sayesinde oldu. 12 yaşında ilk etapta uzaktan kumandalı model uçaklara yöneldim. Türk Hava Kurumu şubeleriyle tanıştım. 16 yaşından gün aldığım gün planör uçuş eğitim kursuna gönderdiler. Daha sonra eğitimlerde başarılı olup pilotluk, sonra öğretmen pilotluk seviyesine ulaşıp burada personel oldum benim gibi hevesli arkadaşlarımı uçurmaya başladım. Eşimle aynı devre olarak işe girdik. Hocalarımız hep şunu der 'devresiydi eşi oldu.' Buradaki ortamları beraber paylaştık, kafa yapılarımız uyuştu. Havacılık aşığı insanlarız. Birlikteliğe karar verdik. 2015 yılında da evlendik" diye konuştu:

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