THK için olağanüstü genel kurul çağrısı Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde belirlenen usulsüzlüklere ilişkin sorumluluğu bulunan yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulan Türk Hava Kurumu'nda (THK) bazı şube başkanları ile istifa eden yöneticiler, olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısına THK'da bazı şube başkanları ile istifa eden yöneticiler katıldı. THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, son dönemde THK’nın orman yangınlarına müdahale etmediği yönünde gündem oluşturulduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: "Merkez Denetleme Kurulu olarak, THK yönetiminin elimizdeki yangın söndürme uçak filosunu faal edip, 35 yıldır sürdürmekte olduğumuz ihaleyi kazanmayı başaramadığından 11 Haziran 2019'da rapor yazmış ve olağanüstü genel kurul talep etmiştik. Çünkü yangın söndürme misyonunun THK için önemini biliyorduk ve işlerin bu noktaya geleceğini ön görmüştük. THK genel başkanı raporumuzu işleme koymadı. Bu tavra tepki olarak 25 Haziran'da yönetim kurulunun çoğunluğu istifa etti. Nitekim dün itibarıyla İçişleri Bakanı, 26 Haziran tarihinden itibaren THK’nın yönetim kurulunun istifa ettiğini ve o günden beri THK yönetiminin yok hükmünde olduğunu ve durum tespiti için THK'ya müfettiş gönderildiğini açıkladı. Orman yangın ihalesi yanında daha birçok iş ve ihale, eş, dost, arkadaş kontenjanından liyakatsiz yöneticilerin yüksek maaşlarla işlerin başına getirilmesinden ötürü kaybedildi."

'GENEL BAŞKANA GÖRE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI SUÇ' Duman, THK Başkanı Bertan Nogaylaroğlu’nun astronomik rakamla Haluk Pekşen’i yanına aldığını, bu durumun THK’nın siyasete bulaştığı algısı oluşturduğunu savunarak şöyle devam etti: "O tarihten sonra tüzük maddesi gereği Merkez Denetleme Kurulu olarak yaptığımız olağanüstü genel kurul çağrısı, Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesine yapılan kasıtlı yalan beyanlar ve mahkeme hakiminin yanıltılması neticesi verdirilen tedbir kararıyla engellendi. Gerekçe, seçilmiş Merkez Denetleme Kurulu'nun genel başkan tarafından görevden el çektirildiğiydi. Oysa tüzüğümüz böyle bir şeyin mümkün olamayacağını açıkça beyan ediyordu. 26 Haziran tarihinden beri yok hükmünde olduğu İçişleri Bakanı tarafından da basına açıklanan genel başkan, olağanüstü genel kurul çağrısı yapan Merkez Denetleme Kurulu ve istifa etmiş genel yönetim kurulu üyelerinin şubelerine bugünlerde tehditle kurum müfettişlerini salmakta ve mutlaka şubelerin kapatılması yönünde yalan rapor yazmaları hususunda ağır baskı uygulamaktadır. Bunun yanında geçen hafta Trakya’da yaptığı bölge toplantısında, olağanüstü genel kurul yapılması için Merkez Denetleme Kurulu'na müracaat eden 300 delegenin şubelerinin kapatacağını da beyan etmiştir. Yani genel başkana göre THK’da olağanüstü genel kurul istemek şube kapattıracak bir suçtur."