THK için olağanüstü genel kurul çağrısı (2)

THK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Ankara'da bir araya gelen THK'nın bazı şube başkanları ile istifa eden yöneticileri, kurum önünde basın açıklaması düzenledi. Burada grup adına konuşan THK Bursa Yıldırım Şubesi Başkanı Yaşar Türk, kurumun yaklaşık bir yıldır kötü yönelttiğini savundu. Türk, THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'nun kurumu işlevsiz hale getirdiğini öne sürerek, "Orman yangın ihalesi başta olmak üzere bütün iş ve ihaleleri kaybetmiştir. 35 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz yangın söndürme ihalesi uçaklarının faal olmaması nedeniyle özellikle verilen yüksek fiyattan ötürü alınamamıştır. Tüm bu gerçeklere rağmen Tarım ve Orman Bakanını zor durumda bırakmak için 'bizden uçak istemediler' gibi suçlayıcı ifadelerle kamuoyunu yanılttılar" dedi.

Türk, kurumdaki bu kaosun son bulmasını istediklerini belirterek, "Bizler THK'nın görevi başındaki Merkez Denetleme Kurulu (MDK) ve 300'e yakın genel kurul delegemiz adına, genel kurul talep eden dilekçelerimizi genel merkeze teslim ettik ve 14-15 Eylül tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmak için MDK'ya yetki verdik" şeklinde konuştu.

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