"THK iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı"

İZMİR (AA) - İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, "THK helikopter ihalesine girdi, ihalede başka firma kazandı. Çok yüksek rakam verdi. Uçak da öyle. Geçtiğimiz yıllarda ödediğimiz rakam var. Aynı rakam üzerinde mutabık olmamıza rağmen iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı." dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısına katılan Erol, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erol, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıktıktan sonra Menderes ve Seferihisar ilçesine sıçrayan ve üçüncü gününde kontrol altına alınabilen yangından etkilenen alanın ağaçlandırılması için önce yanan ağaçları temizleyeceklerini, sonra da iş makineleriyle toprak işlemesi yapacaklarını söyledi.

Toprağı işledikten sonra ilk yağmurdan sonra dikime geçeceklerini ifade eden Erol, 30 Ağustos'ta orada fidan dikimi kampanyasının hatırlatılması üzerine o tarihin dikim için uygun olmadığını belirti.

Erol, yanan alanın 5 bin hektar olduğu yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu: