HABER

"THK iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 18:40 | Son Güncelleme

İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol: - "THK helikopter ihalesine girdi, ihalede başka firma kazandı. Çok yüksek rakam verdi. Uçak da öyle. Geçtiğimiz yıllarda ödediğimiz rakam var. Aynı rakam üzerinde mutabık olmamıza rağmen iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı" - "(İzmir'deki orman yangınında yanan alan) Alan büyük, tam net bir rakam söylesem yanlış olur. Proje mühendislerimiz çalışmalarını tamamladığında ortaya çıkacak"

İZMİR (AA) - İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, "THK helikopter ihalesine girdi, ihalede başka firma kazandı. Çok yüksek rakam verdi. Uçak da öyle. Geçtiğimiz yıllarda ödediğimiz rakam var. Aynı rakam üzerinde mutabık olmamıza rağmen iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı." dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısına katılan Erol, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erol, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıktıktan sonra Menderes ve Seferihisar ilçesine sıçrayan ve üçüncü gününde kontrol altına alınabilen yangından etkilenen alanın ağaçlandırılması için önce yanan ağaçları temizleyeceklerini, sonra da iş makineleriyle toprak işlemesi yapacaklarını söyledi.

Toprağı işledikten sonra ilk yağmurdan sonra dikime geçeceklerini ifade eden Erol, 30 Ağustos'ta orada fidan dikimi kampanyasının hatırlatılması üzerine o tarihin dikim için uygun olmadığını belirti.

Erol, yanan alanın 5 bin hektar olduğu yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

"Proje mühendislerimizi görevlendirdik, geçen cuma çalışmaya başladılar. Saha çok parçalı. Bazı yerde bir ağaç, bazı yerde 5 ağaç yandı. Çok parçalı yapı var. Alan ölçümü biraz hassas ölçümü gerektiriyor. Alan büyük, tam net bir rakam söylesem yanlış olur. Proje mühendislerimiz çalışmalarını tamamladığında ortaya çıkacak."

Erol, "500 hektardan daha mı büyük" sorusu üzerine de "Büyük, biraz daha büyük." dedi.

- Yangın ihbarı Alo 177'ye geldi

Bu yıl Karabağlar'da çıkan yangın öncesinde 164 yangın çıktığını, yangın başına 2,04 hektarlık alan yandığını aktaran Erol, bölgede yangında hassas kızılçam ağaç türünün yaygın olduğuna dikkati çekti.

Erol, 18 Ağustos'ta Karabağlar'da başlayan yangınla aynı gün 5 yangının daha bulunduğunu kaydederek, "Güçlerimiz bölünmüştü. Bugün bile 5-6 yangınımız oldu. Çok küçükken müdahale ediyoruz. Meteorolojik faktörler çok önemli. O gün sıcaklık 35 derece, nem düşük, rüzgar hızı saatte 80-90 kilometreye kadar çıktı. Helikopterlerin bazıları kalkamadı, bazıları kalkmakta zorlandı. Yangın Alo 177'ye geldi, 10 dakika içinde müdahale edildi. Yangın 53 saat sürdü. Sebebi ve faili güvenlik güçlerince araştırılıyor." diye konuştu.

Yangında zarar gören mahallelerde bal ormanları kuracaklarını, gelir getirici türden ağaçlandırma yapacaklarını, bu ağaçları talep eden hanelere dağıtacaklarını söyleyen Erol, 11 Kasım ve 24 Kasım'da İzmir'de ağaç dikim kampanyası düzenleyeceklerini belirtti.

-"İki misli fiyat istendi"

Meclis üyelerinin de sorularını yanıtlayan Erol, "Uçak olsaydı söndürme çalışmalarında uçakları tercih eder miydiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Uçak çok tartışma konusu oldu. 2008 yılından bu yana uçak kiralıyoruz. Uçaklar havuzlardan su alamıyor, denizden, büyük barajlardan su alabiliyor. Kıvrımlı barajdan da su alamıyor. Denizden uzak yerler için uçak elverişli değil. Uçak 4,5 ton su alıyor, helikopter 2,5 ton. Helikopter 16 sorti yapıyor saatte, uçak 4-5 sorti yapabiliyor. Saat başına hesapladığınızda helikopterle daha fazla su atılıyor. İsabet oranı da helikopterde yüksek. Uçak kötü değil, uçak da iyi. Tabi bunlar ihale konusu. THK helikopter ihalesine girdi, ihalede başka firma kazandı. Çok yüksek rakam verdi. Uçak da öyle. Geçtiğimiz yıllarda ödediğimiz rakam var. Aynı rakam üzerinde mutabık olmamıza rağmen iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı. Onun yerine her uçak için fazladan helikopter kiralayarak yangınla mücadelede zaaf söz konusu olmadı."

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da kadın cinayetlerinin en önemli sorunlardan biri olduğunu, güçlü bir ülkenin güçlü bir toplumla mümkün olabileceğini ifade etti.

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
Ümraniye'deki vahşette ölen anne ve iki kardeş son yolculuğuna uğurlandıÜmraniye'deki vahşette ölen anne ve iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe!Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helikopter izmir orman yangını

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Pençe-3 Harekatı'nda teröristlere ağır darbe!

Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe!

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

'Ulaş Önder'i UBER öldürdü' Büyük tepki: Düşmek üzereyiz

'Ulaş Önder'i UBER öldürdü' Büyük tepki: Düşmek üzereyiz

Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.