THK Sarıgöl Şube Başkanı Bardakcı'dan acı haber

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, direksiyon başında fenalaşan ve otomobili marangoz atölyesinin önündeki tahta parçalarının arasına dalan Türk Hava Kurumu (THK) Şube Başkanı Halit Bardakcı (62), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Bardakcı'nın kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

THK Sarıgöl Şube Başkanı Halit Bardakcı, bu sabah evinden 35 DAC 08 plakalı otomobili ile ayrıldı. Sarıgöl ilçe çıkışına geldiğinde Bardakcı, direksiyon başında fenalaştı. Direksiyon kontrolünü yitiren Halit Bardakcı yönetimindeki otomobil, marangoz atölyesinin önündeki tahta parçalarının arasına dalarak durabildi. Gürültüye koşan marangoz atölyesi çalışanları, durumu 112 Acil Servis ve itfaiyeye bildirdi. Gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Bardakcı, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halit Bardakcı, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Bardakcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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