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THK Üniversitesi, Çin hava yolu şirketlerine pilot yetiştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Çin havayolu şirketlerine pilot yetiştirmek için bir eğitim ajansıyla anlaştı - THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut: - "Halen üniversitemizde 72 farklı ülkeden öğrenci bulunmakta. Ülke ve yabancı öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor"

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, Çin hava yolu şirketlerine pilot yetiştirmek için bir eğitim ajansıyla anlaşma imzaladı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşmaya, THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Emekli Tümgeneral A. Bertan Nogaylaroğlu ve Çinli ajans temsilcileri imza attı.

Nogaylaroğlu, havacılık sektörünün hızla büyüdüğü ifade ederek, 2036 yılına kadar tüm dünyada 620 bini pilot olmak üzere yaklaşık 10 milyon yeni havacı personele ihtiyaç duyulacağı belirtti.

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut ise Çin’den gelecek öğrencilere 4 kategoride eğitimler verileceğini kaydetti. Akbulut, eğitim verilecek 4 kategoriyi şöyle sıraladı:

"Pilotaj lisans eğitimleri, pilotaj temel eğitimi almış olanların uluslararası ticari pilot olabilmeleri için CPL IR eğitimleri, yangın söndürme ve ambulans uçak ile helikopterleri için pilot eğitimleri ve havacılık İngilizcesi eğitimi."

THK Üniversitesinin dünya standartlarında eğitim verdiğini bildiren Akbulut, "Halen üniversitemizde 72 farklı ülkeden öğrenci bulunmakta. Ülke ve yabancı öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

THK Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Haydar Ateş de şöyle konuştu:

"Nüfusu 1,5 milyara yaklaşan Çin’in kısa vadede ihtiyaç duyduğu uluslararası ticari pilot sayısı 2 bin 200 olarak hesaplanıyor. Kendi imkanları bunu karşılamaya yetmediği için dışarıya yöneliyorlar. Şu ana kadar çoğunlukla Avustralya’dan eğitim desteği alıyorlardı. Artık THK Üniversitesi’ne de pilot eğitimi için öğrenci gönderecekler."

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