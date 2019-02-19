THK yerli ve milli teknolojileri üretebilen çocuklar yetiştirecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) ve Üniversitesi tarafından, "Okullar için proje tabanlı öğrenme teknolojileri", "Geleceğin sınıfı laboratuvarı", STEM eğitimleri" odaklı yeni bir öğrenme modelini geliştirmek ve uygulamak üzere açılacak olan Objectif Sciences International (OSI) Türkiye ofislerine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İstanbul Havacılık Müzesi'nde düzenlenen toplantıda, UNESCO resmi ortağı OSI'nin, 25 yıldır dünya genelindeki 60 bölgede uyguladığı ve THK akademisyenleri tarafından ilkokul dahil olmak üzere yerli ve milli teknolojileri üretebilen araştırmacı çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen projeler tanıtıldı.

Burada konuşan OSI Kurucusu Thomas Egli, OSI'nin uluslararası düzeyde bir federasyon olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'e özel danışmanlık sunduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelerle de bilgi alışverişinde bulunduklarını anlatan Egli, UNESCO gibi kurumlarla da birlikte birçok çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Egli, uygulamalı öğrenimin çok önemli olduğunu kaydederek, "Yaparak öğrenme sayesinde 7 yaşından üniversite çağına kadar bütün bireylerin projeye dayalı öğrenmeyle bir şeyler öğrenmelerini sağlıyoruz ve bu sayede öğrenmeyi devam ettirilebilir kılabiliyoruz. Proje temelli öğrenimde yer almak için illa projenizin olması gerekmiyor. Sadece projenizin olması da yeterli değil. İhtiyacınız olan şey tüm faaliyetlerde katılımcı olarak yer almak. Yaptığınız şeyin hem bir anlam ifade etmesi hem de tüm katılımcıların yaptıkları şeyin farkında olması gerekiyor." diye konuştu.