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THK’dan kayyum açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Türk Hava Kurumundan yapılan açıklamada, "Oluşan yönetim boşluğunun giderilmesi için kurumumuzun başvurusu üzerine, Türk Hava Kurumu Başkanlığına Yönetim Kayyumu atanmıştır" denildi.Türk Hava Kurumundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türk Hava Kurumu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri, genç Cumhuriyet’in ve Türk milletinin fedakarlıklarıyla 1925 yılında kurulmuş, Türk sivil havacılığına önemli katkılar yapmıştır.

Türk Hava Kurumundan yapılan açıklamada, "Oluşan yönetim boşluğunun giderilmesi için kurumumuzun başvurusu üzerine, Türk Hava Kurumu Başkanlığına Yönetim Kayyumu atanmıştır" denildi.
Türk Hava Kurumundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Hava Kurumu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri, genç Cumhuriyet’in ve Türk milletinin fedakarlıklarıyla 1925 yılında kurulmuş, Türk sivil havacılığına önemli katkılar yapmıştır. 2018 yılı Olağan Genel Kurulu neticesinde göreve gelen Yönetim Kurulu, 2019 yılı Haziran ayında gerçekleşen istifalar sebebiyle görev yapamaz hale gelmiştir.
Oluşan yönetim boşluğunun giderilmesi için kurumumuzun başvurusu üzerine, Türk Medeni Kanunu uyarınca Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/1094 Esas, 2019/1509 Karar sayılı ilamı ile Türk Hava Kurumu Başkanlığına Yönetim Kayyumu atanmıştır. Cenap Aşcı, H. Abdullah Kaya ve Adnan Zengin’den oluşan Yönetim Kayyumu Heyeti, Türk Hava Kurumunun amaçlarına uygun olarak, kurum ve ülke menfaatleri doğrultusunda, kamu yararına uygun ve kayyumluk müessesesi mucibince çalışmalarını yürütmek üzere 16.10.2019 tarihinde görevine başlamıştır.
Kurumumuz, tarihi geçmişiyle edindiği saygın konumunu daha da pekiştirmek, tarihi misyonuna uygun olarak var olan hizmetlerine yeni hizmetleri de ekleyerek yoluna devam etmek arzusundadır. Kurumumuzun mesnedi olmayan gereksiz tartışmalara konu edilmeden, bu tartışmalara taraf olmadan yüce milletimize hizmet etmeye devam edeceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.”

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