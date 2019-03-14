HABER

THK'dan motorlu yamaç paraşütü gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, Ayvacık'ta Türk Hava Kurumu'nca (THK) motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapıldı.

THK'dan motorlu yamaç paraşütü gösterisi

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, Ayvacık'ta Türk Hava Kurumu'nca (THK) motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapıldı.
Ayvacık semalarında, THK pilotlarınca gerçekleştirilen motorlu yamaç paraşütü gösterisinde, Türk bayrağı dalgalandırıldı. Ayvacık Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Hasan Fehmi Arıkan, motorlu yamaç paraşütü gösterisinin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, "Havanın da müsait olmasıyla güzel bir gösteri oldu. İzleyiciler de gösteriden duyduğu memnuniyeti bize bildirdi ve bu da bizi memnun etti. Gösteriyi gerçekleştiren pilotlarımıza teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

THK'dan motorlu yamaç paraşütü gösterisiTHK'dan motorlu yamaç paraşütü gösterisiTHK'dan motorlu yamaç paraşütü gösterisiTHK'dan motorlu yamaç paraşütü gösterisi

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
Tezgahsız halı dokuma için patent aldıTezgahsız halı dokuma için patent aldı
Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldıBaşakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç adam intihar için çıktı ama o anlarda akıllara bakın hangi soru takıldı!

O intihar için çıktı ama akıllardaki soru bambaşkaydı!

Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Osmanlı'dan kalan gelenek hala devam ediyor! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

89 yaşında gelin oldu!

89 yaşında gelin oldu!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.