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THK'den "proje tabanlı öğrenme" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Türk Hava Kurumu ve Üniversitesi koordinesinde, öğrencilere yönelik bilim kamplarının düzenlenmesi ve proje tabanlı öğrenme modellerinin uygulanması amacıyla Objectif Sciences International Türkiye ofisleri açılacak

İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik bilim kamplarının düzenlenmesi ve proje tabanlı öğrenme modellerinin uygulanması amacıyla Objectif Sciences International (OSI) Türkiye ofisleri açılacak.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesinde, UNESCO resmi ortağı OSI ile iş birliği kapsamında açılacak ofislerin ve öğrenciler için yapılacak eğitim faaliyetlerinin tanıtım toplantısı yapıldı.

OSI Kurucusu Thomas Egli, tanıtım toplantısında, uluslararası düzeyde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tüm kıtalarda temsilcikleri olduğunu, birçok ülkede eğitim danışmanlığı ve öğrencilere yönelik proje tabanlı öğrenme, robotik kodlama gibi faaliyetler düzenlediklerini belirten Egli, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerde, eğitim öğretim konusunda projeler ürettiklerini anlattı.

THK Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meltem İmamoğlu da teknolojik gelişmeler çerçevesinde, kendini güncelleyebilen, bilgiyi geliştiren, üreten ve uluslararası düzeyde kullanabilen nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Gençlerin, havacılık ve uzay, siber güvenlik, yapay zeka ve robotik konularında yerli ve milli teknolojiler geliştirebilmesinin önemini vurgulayan İmamoğlu, Türk Hava Kurumu ve Üniversitesinin, teknolojiyi kullanan değil, üreten gençler yetiştirilmesi sürecinde, ilgili paydaşlarla ortak çalışmalar yaptığını ifade etti.

İmamoğlu, bu kapsamda proje tabanlı eğitim konusunda 25 yıllık tecrübeye sahip OSI ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Toplantıda, OSI'nin bugüne kadar yaptığı çalışmaları içeren bir video gösterildi.

Programda, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Genel Sekreteri Kudret Erkan tarafından OSI Kurucusu Egli ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar adına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çalışkan'a plaket verildi.

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OSI THK Türk Hava Kurumu UNESCO

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