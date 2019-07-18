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THK’nın VIP jeti yeniden hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kurumu’na (THK) bağlı Gökçen Havacılık’a ait ve VIP yolculuklar için hizmet veren Cessna Citation XL5+ jet uçağı, bakım için bulunduğu Avusturya’dan getirildi.

THK’nın VIP jeti yeniden hizmete girdi

İSTANBUL(DHA)- TÜRK Hava Kurumu’na (THK) bağlı Gökçen Havacılık’a ait ve VIP yolculuklar için hizmet veren Cessna Citation XL5+ jet uçağı, bakım için bulunduğu Avusturya’dan getirildi.

Viyana’dan pilot Mustafa Gedik ve Barış Hendem yönetiminde getirilen TC-DAK tescil numaralı 2 motorlu jet yolcu uçağı, yaklaşık 2 saatlik bir uçuşun ardından Ankara Etimesgut Havaalanı’na indi.

İŞADAMLARI, SİYASETÇİLER VE SANATÇILAR KİRALIYOR

Uçağın kiralık olarak VIP hizmeti vermeye başlayacağını söyleyen Gökçen Havacılık Genel Müdürü Ercan Caner, “Uçağımızı genellikle işadamları, bürokratlar, siyasetçiler ve sanatçılar kiralıyor. Saatlik olarak ödenen kiralama ücreti, pilotu kendilerinin ya da bizim temin etmemiz ve diğer birçok etkene göre değişiyor. Envanterimizde bunun gibi bir adet daha kiralık VIP jet uçağı var” dedi.

HAVADA VIP HİZMETİ

Uçak hakkında bilgi veren kaptan pilot Mustafa Gedik, 2009 yılında üretilen 7+1 kişilik uçağın menzilinin 3 bin 500 kilometre olduğunu söyledi. Gedik, “İki adet jet motoruna sahip uçağımızın uzunluğu 52 feet, kabin yüksekliği 1,73 metre, kabin içi yüksekliği 1,68 metre. Saatte 760 kilometre hıza ulaşabiliyor. Uçakta seyahat eden yolcularına konforlu bir uçuş sağlandığını, önceden bildirilmesi durumunda istedikleri yemek ve içecek servisi yapılabiliyor” diye konuştu.

“DAK UÇAĞIMIZI YUVASINA GETİRDİK”

THK’nın finansal durumunun düzeltilmesiyle birlikte yuvalarında uyuyan bu kuşları da yavaş yavaş uyandırmaya, onlara can vermeye çalıştıklarını ifade eden THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, “Bunlardan bir tanesi de DAK uçağımız. Bu uçağımız çok uzun zamandır Viyana’da yabancı ellerde bizi bekliyordu. Sonunda onunla ilgili finansal sorunları çözdük, geçtiğimiz hafta DAK uçağımızı yuvasına getirdik. Bundan sonra Türkiye’deki business jetle ilgili faaliyetlere önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Diğer uçağımız da hali hazırda Viyana’da. Onu da en kısa zamanda, bir iki hafta içinde getirip yine filomuza, ailemizin içerisine kazandıracağız. Bu şekilde örnek olarak verdiğim iki uçak sonrasında da diğer birçok gayrifaal beklemekte olan uçağımız vardı. Onlara da yavaş yavaş hayat vereceğiz, onları da uyandıracağız ve artık ailemizin içerisinde onlar da uçmaya başlayacak. Bütün bunlar en kısa zamanda, birkaç ay içinde, Türk Hava Kurumu’nun bütün uyuyan kuşları, ailemizin fertleri, hepsi teker teker uyanacaklar ve filomuza katılıp Türk semalarında uçmaya başlayacaklar” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

THK’nın VIP jeti yeniden hizmete girdiTHK’nın VIP jeti yeniden hizmete girdiTHK’nın VIP jeti yeniden hizmete girdiTHK’nın VIP jeti yeniden hizmete girdi

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