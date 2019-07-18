THK’nın VIP jeti yeniden hizmete girdi

İSTANBUL(DHA)- TÜRK Hava Kurumu’na (THK) bağlı Gökçen Havacılık’a ait ve VIP yolculuklar için hizmet veren Cessna Citation XL5+ jet uçağı, bakım için bulunduğu Avusturya’dan getirildi.

Viyana’dan pilot Mustafa Gedik ve Barış Hendem yönetiminde getirilen TC-DAK tescil numaralı 2 motorlu jet yolcu uçağı, yaklaşık 2 saatlik bir uçuşun ardından Ankara Etimesgut Havaalanı’na indi.

İŞADAMLARI, SİYASETÇİLER VE SANATÇILAR KİRALIYOR

Uçağın kiralık olarak VIP hizmeti vermeye başlayacağını söyleyen Gökçen Havacılık Genel Müdürü Ercan Caner, “Uçağımızı genellikle işadamları, bürokratlar, siyasetçiler ve sanatçılar kiralıyor. Saatlik olarak ödenen kiralama ücreti, pilotu kendilerinin ya da bizim temin etmemiz ve diğer birçok etkene göre değişiyor. Envanterimizde bunun gibi bir adet daha kiralık VIP jet uçağı var” dedi.

HAVADA VIP HİZMETİ

Uçak hakkında bilgi veren kaptan pilot Mustafa Gedik, 2009 yılında üretilen 7+1 kişilik uçağın menzilinin 3 bin 500 kilometre olduğunu söyledi. Gedik, “İki adet jet motoruna sahip uçağımızın uzunluğu 52 feet, kabin yüksekliği 1,73 metre, kabin içi yüksekliği 1,68 metre. Saatte 760 kilometre hıza ulaşabiliyor. Uçakta seyahat eden yolcularına konforlu bir uçuş sağlandığını, önceden bildirilmesi durumunda istedikleri yemek ve içecek servisi yapılabiliyor” diye konuştu.