Türkiye'nin yerli kripto para borsalarından Thodex birkaç gün önce sistemin kısa süreliğine kapatıldığını açıklamıştı ve yatırımcılar hesaplarına ulaşamamıştı. Ardından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları gündem olmuştu. Vatandaşlar 391 bin yatırımcıya sahip Thodex'in kurucusunun yakalanıp yakalanmadığını araştırmaya devam ediyor. Peki yurtdışında olduğu bilinen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı, Faruk Fatih Özer nerede ve Türkiye'ye geldi mi?

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI? FARUK FATİH ÖZER NEREDE?

Faruk Fatih Özer'in önce Tayland'a gittiği düşünülmüş fakat daha sonra Arnavutluk'a gittiği ortaya çıkmıştı. Bakan Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu açıklayarak, "Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Onu da biliyoruz. Onu da oradan teyit ettik. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız" şeklinde konuştu.