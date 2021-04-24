HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer nerede?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer nerede?

24.04.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son birkaç gündür Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları gündemden düşmedi. 391 bin yatırımcısı olan Türkiye'deki yerli kripto para borsalarından Thodex, önceki günlerde işletmelere birkaç gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı. Peki yurtdışında olduğu bilinen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer nerede ve ne zaman Türkiye'ye getirilecek? İşte yanıtı...

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer nerede?

Türkiye'nin yerli kripto para borsalarından Thodex birkaç gün önce sistemin kısa süreliğine kapatıldığını açıklamıştı ve yatırımcılar hesaplarına ulaşamamıştı. Ardından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları gündem olmuştu. Vatandaşlar 391 bin yatırımcıya sahip Thodex'in kurucusunun yakalanıp yakalanmadığını araştırmaya devam ediyor. Peki yurtdışında olduğu bilinen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı, Faruk Fatih Özer nerede ve Türkiye'ye geldi mi?

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI? FARUK FATİH ÖZER NEREDE?

Faruk Fatih Özer'in önce Tayland'a gittiği düşünülmüş fakat daha sonra Arnavutluk'a gittiği ortaya çıkmıştı. Bakan Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu açıklayarak, "Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Onu da biliyoruz. Onu da oradan teyit ettik. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız" şeklinde konuştu.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten de çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılmış olan açıklamaya göre, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dün akşam saatlerinde Genel Müdürlüğe kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talep iletildi.

Ayrıca Özer'in yakalanması ve gözlem altına alınması amacıyla dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci, dün gündüz saatlerinde de Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü arasında önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Kripto para Thodex Faruk Fatih Özer

En Çok Okunan Haberler

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

HDP'nin skandal açıklamasına tepki

HDP'nin skandal açıklamasına tepki

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü....

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü....

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Thodex’teki şüpheyi önceden fark etmiş

Thodex’teki şüpheyi önceden fark etmiş

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.