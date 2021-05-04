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  4. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı oda görüntülendi!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı oda görüntülendi!

04.05.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta iki gün boyunca saklandığı otel odası görüntülendi.

Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'ta kaldığı otel odası ilk kez görüntülendi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Başkent Tiran'da bulunan bir otelin 3. katında kalan Özer'in 308 numaralı odada 48 saat kaldığı tespit edildi.

ODADAN HİÇ ÇIKMAMIŞ

Özer, bu süre zarfında odadan hiç çıkmadı. Temizlik personelinin bile odaya girmesine izin vermedi.

2 gün otelde kalan Özer, 3 gün rezervasyon yaptırdığı otelden bir gün erken ayrıldı.

Özer'in otele rezervasyonunu irtibatta olduğu Arnavut vatandaşı yaptırdı. Firari Faruk Fatih Özer’in irtibatta bulunduğu isimler yakın zamanda ortaya çıktı.

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SIK SIK GÖRÜŞMÜŞ

Bir Arnavut vatandaşı ile sıkça görüştüğü tespit edildi. Aynı kişilerin Tiran’da onunla hareket ettiği ifade ediliyor. Ancak Özer’i bahsi geçen kişilerle kimlerin tanıştırdığı henüz belirlenemedi.

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer nerede ve kimin yanında saklanıyor?Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer nerede ve kimin yanında saklanıyor?


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Arnavutluk Thodex Faruk Fatih Özer

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