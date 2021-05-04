Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı oda görüntülendi!

Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'ta kaldığı otel odası ilk kez görüntülendi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Başkent Tiran'da bulunan bir otelin 3. katında kalan Özer'in 308 numaralı odada 48 saat kaldığı tespit edildi.

ODADAN HİÇ ÇIKMAMIŞ

Özer, bu süre zarfında odadan hiç çıkmadı. Temizlik personelinin bile odaya girmesine izin vermedi.

2 gün otelde kalan Özer, 3 gün rezervasyon yaptırdığı otelden bir gün erken ayrıldı.

Özer'in otele rezervasyonunu irtibatta olduğu Arnavut vatandaşı yaptırdı. Firari Faruk Fatih Özer’in irtibatta bulunduğu isimler yakın zamanda ortaya çıktı.

SIK SIK GÖRÜŞMÜŞ

Bir Arnavut vatandaşı ile sıkça görüştüğü tespit edildi. Aynı kişilerin Tiran’da onunla hareket ettiği ifade ediliyor. Ancak Özer’i bahsi geçen kişilerle kimlerin tanıştırdığı henüz belirlenemedi.



