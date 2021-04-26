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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer nerede ve kimin yanında saklanıyor?

26.04.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki milyar dolarla yurt dışına kaçtığı belirtilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in nerede ve kimin yanında saklandığıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer nerede ve kimin yanında saklanıyor?

Tüm Türkiye, Thodex adlı kripto para şirketi sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık vurgununu konuşurken, yurt dışında olan Özer'le ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen ve hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılan Özer'in yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

ÖZER KİMİN YANINDA SAKLANIYOR?

Özer'in nerede olduğu merak edilirken Habertük yazarı Sevilay Yılman, dikkat çeken bir iddiayı paylaştı.

Bugünkü köşesinde gizli bir kaynağından aldığı bilgiyi aktaran Yılman, Özer'in Prizren şehrinde etkili bir ismin korumasında saklandığını yazdı.

Kimin yanında saklandığının da kendisine söylendiğini belirten Yılman, söz konusu iddiayı doğrulatamadığı için bu ismi açıklayamadığını da belirtti.

NE OLMUŞTU?

1994 Gebze doğumlu Özer'in, 391 bin yatırımcıyı 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına ilişkin haberler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da soruşturma başlatmıştı. Sonrasında Özer'in iş yerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu. İçişleri Bakanlığının 22 Nisan tarihli yazısıyla, İstanbul Havalimanı'ndan 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edilmişti.

Kripto para vurgunu! Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışında yeni detaylarKripto para vurgunu! Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışında yeni detaylar

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yaşanan gelişmeler sonrası Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır.


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Thodex Faruk Fatih Özer

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