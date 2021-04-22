Thodex: Kripto para borsasının sitesi kapandı, kullanıcılar endişeli

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 20 Nisan akşamından beri erişilemiyor. Ajanslar polislerin bu sabah şirket merkezine giderek arama yaptığını, şirket hakkında soruşturma başlatıldığını aktarıyor.

20 Nisan akşamı Thodex'in Twitter hesabından yapılan açıklamada sitenin altı saatlik bir bakım için kapatıldığı duyurulmuştu.

21 Nisan sabahı yapılan bir diğer duyuruda ise şirkete bir büyük ortak geleceği ve 4-5 iş günü sürecek devir işlemleri süresince sitenin kapalı kalacağı aktarıldı.

23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle 5 iş günü, 8 güne denk geliyor.

21 Nisan'daki açıklamada "Olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.