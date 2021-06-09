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Thodex kurucusunun evine icra işlemi talebi onaylandı

09.06.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex mağdurlarının suç duyurusu ve icra talebinde bulunması üzerine şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi yapılması onaylandı.

Thodex kurucusunun evine icra işlemi talebi onaylandı

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, nisan ayında yurt dışına kaçarken, kripto para borsasında paraları bulunanlar ise mağdur oldu. Kripto para borsası mağdurları, suç duyurusunda bulunurken, alacakları nedeniyle icra talep etti. Bir mağdurun İstanbul Anadolu 2'nci İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL için icra talebi, onaylandı. Mağdur avukatı Sinan Keskin'in memurlarla birlikte icra işleminde bulunacağı belirtildi.

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Faruk Fatih Özer’in, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan sitede, ailesine ait dairede icra işlemi bugün gerçekleştirilecek. Çilingirin kapıyı açmasının ardından icra için eşya tespiti yapılacak.

DHA

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Thodex

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