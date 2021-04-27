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  4. Thodex mağdurlarının avukatı: Çok vahim birtakım durumlar var

Thodex mağdurlarının avukatı: Çok vahim birtakım durumlar var

27.04.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex mağdurlarının avukatı Kürşat Ergün, “Mağdurların başvurusu sonucu bizim gördüğümüz çok vahim birtakım durumlar da var. Özellikle 600-650 bin dolar gibi miktarda parasını kaybetmiş olandan tutun, genel olarak dolar üzerinden kayıplar söz konusu. 15 bin dolar 20 bin dolar gibi. Bunlar inanılmaz paralar” dedi.

Thodex mağdurlarının avukatı: Çok vahim birtakım durumlar var

Thodex kripto para platformunun kapanması ve CEO’su, kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçmasının ardından başlayan süreçte binlerce kişi mağdur olmuştu. Bilişim Hukuk Derneği Başkanı ve Thodex mağdurlarının avukatı Kürşat Ergün, Thodex dava sürecini ve kripto para borsalarına girerken mağdur olmamak için neler yapılmalı bunları değerlendirdi.

Thodex para borsasının bir süredir sinyal verdiğini söyleyen avukat Kürşat Ergün, “Bir takım öngörüler vardı bu borsanın akıbetiyle alakalı. Nihayetinde de fişi çekip Türkiye'den kaçtı yetkili kişisi. Arama çalışmaları devam ediyor. Emniyet siber birimleri konuyla alakalı inceleme araştırma yapıyorlar. Ne yazık ki Türkiye bunun gibi büyük bir dolandırıcılık eylemiyle de karşı karşıya kaldı” ifadelerini kullandı.

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'DOMİNO ETKİSİ OLUŞTURDU'

Thodex ve kripto para borsa olayından sonra zincirleme bir etki yaşandığını anlatan avukat Ergün, "Özellikle devlet birimlerinden gelen düzenleme açıklamalarından sonra da birtakım işlemlerinde hukuksuzluklar bulunan, doğru işlemler yapmayan borsalar bir bir ortadan kaybolmaya başladılar. İşlemlerini durdurmaya başladılar. Biliyorlardı ki devlet denetimi bu anlamda başladığı andan itibaren bu hataları çok net bir şekilde tespit edilecekti. Dolayısıyla bir domino etkisi oluşturdu. Bu olumsuzluğun tespiti anlamında ortada olan bir gerçek. Bir açıdan da bakıldığında olumludur. Çünkü işini doğru düzgün yapan ve hukuki kurallara riayet eden borsaların ayakta kalabilmesi ve bu borsalar üzerinden işlem gerçekleştirilebilmesi adına da olumlu bir işlem oldu diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Avukat Kürşat Ergün diğer ülkelerde kripto para platformu oluşturulurken ciddi şartların olduğunu ve bu kurumlara bağlılık olduğunu söyledi. Zor şartların yerine getirildiği zaman ancak ruhsat alınabildiğini belirten Ergün, devlet tarafından sürekli denetlendiğini bu sayede kullanıcıların mağdur olmasının önüne geçildiğini ifade etti.

'BUNLAR İNANILMAZ PARALAR'

Daha önceden de kripto paralarla alakalı birçok sorunla karşılaşıldığını söyleyen avukat Ergün, “Bu Thodex özelinde bakacak olursak onlarca kişi bizlerle irtibata geçti. Mağduriyetlerini dile getirdiler. Ciddi anlamda meblalar ortadan kaybolmuş kişiler var ve bunlarla alakalı adli işlemler için biz gerekli işlemleri yerine getiriyoruz. Savcılık adliye müracaatlarını yapıyoruz. Hukuki haklarını tespit edebilmek, tutanak altına aldırmak adına işlemlere devam ediyoruz. Gelen talepler arasında, mağdurların başvurusu sonucu bizim gördüğümüz çok vahim birtakım durumlarda var. Özellikle 600-650 bin dolar gibi miktarda parasını kaybetmiş olandan tutun, genel olarak dolar üzerinden kayıplar söz konusu. 15 bin dolar 20 bin dolar gibi. Bunlar inanılmaz paralar. Ne yazık ki bunların içerisinde tüm birikimlerini hatta birikimleri dışında bankalardan kredi çekerek bu ortamlara girmiş olan birçok kişinin de varlığını tespit etmiş durumdayız. Büyük beklenti içerisinde girmiş oldukları bu borsalardan ciddi anlamda zararlarla çıkmış durumdalar” açıklamalarında bulundu.

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Ergün, insanların tüm mal varlıklarını kripto para üzerinde değerlendirmemesi gerektiğini belirtti. Her zaman için bu platformlarda riskin olduğunu kaydeden Kürşat Ergün, “Siz almış olduğunuz kripto varlığı soğuk cüzdanınızda taşısanız bile bir flash disk büyüklüğünde offline, herhangi bir müdahaleye açık olmayan cihazlardır. İşte bir flash disk büyüklüğünde bir şeyden bahsediyoruz. Bunun içerisinde kripto varlıklarınızı saklamak diğer saklama şartları açısından en uygun ve en güvenilir olandır. Bunda bile mesela şifreyi unuttuğunuz zaman içerisinde ne kadar miktarda kripto paranız olursa olsun ulaşamazsınız. Bu da bir mağduriyete sebep olabilir. Temel nokta insanların tüm varlıklarını bu ortamlarda değerlendirmemeleri. Kaybedildiği zaman üzülmeyecek miktarlar üzerine birtakım işlemler yapılması önemli” diye konuştu.

Düzenlemeler sonucunda kripto para borsalarının daha güvenlikli hale geleceğinin altını çizen Ergün, şunları kaydetti:

“Denetlemeler sonucunda sicili temiz olan yaptığı işlemler güvenlikli olduğu anlaşılan hukuk işlemler gerçekleştiği anlaşılan borsalar üzerinde işlem yapmak önemli. Şunu da unutmamak lazım borsalar para saklama yeri değildir. İnsanlar işlem yapmasa bile Türk Lirası varlıklarını bu borsada saklama ihtiyacı hissediyorlar. Bu da ciddi güvelik ihlaline neden oluyor. Eğer bu borsada Thodex olayında olduğu gibi benzeri bir fiş çekme işlemi olduğu zaman sizin oradaki tüm varlığınız aynı anda riske girmiş oluyor. Dikkatli ve tedbirli olmak lazım."

Kaynak: İHA

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Kripto para Thodex Faruk Fatih Özer

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