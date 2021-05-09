HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Thodex mağdurunun açtığı ilk alacak davası kabul edildi

Thodex mağdurunun açtığı ilk alacak davası kabul edildi

09.05.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex'ten kripto para alarak mağdur olduğunu belirten kişinin açtığı ilk alacak davası kabul edildi.

Thodex mağdurunun açtığı ilk alacak davası kabul edildi

Mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerini istedi. Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten S.K. yatırdığı bedele ilişkin zararının giderilmesi için açtığı belirsiz alacak davası kabul edildi.

Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi, dosya üzerinden inceleme yaptı. Mahkeme, davalı Thodex Şirketi'nin açılan bu dava dilekçesinin kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap dilekçesi ile ilk itirazlarını sunmaları için süre verilmesine karar verdi.

Thodex’in kullandığı bankalara müzekkere yazılmasına da karar veren mahkeme, davacı tarafın davalı Thodex hesabına yaptığı ödemelere ilişkin banka dekontlarının istenmesini kararlaştırdı.

Bankalar Birliği'nden bilgi istendi

Türkiye Bankalar Birliği’ne (TBB) müzekkere yazılarak Thodex’in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesi kararda istendi.

Mahkeme, davacı vekilinin, davalı şirket olan Thodex’in tespit edilecek her türlü taşınır taşınmaz mal varlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konması talebinin ise davalı avukatın gerekli belgeleri sunduktan sonra değerlendirilmesine hükmetti. Mahkeme, ön inceleme duruşmasının ise ileride yapılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Kripto para platformu Thodex'te iki gün işlem yapılamaması ve ardından 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

"Dolandırıcılık" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, Türk makamları Özer'in iadesi için süreç başlattı. Adalet Bakanlığı Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Özer hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Özer'in ve şirketin hesaplarına da tedbir konulduğu duyuruldu.

Alacak davası açıldı

Thodex mağduru olduğunu belirten kişi, 160 bin lira değerinde kripto para satın aldıktan sonra sanal cüzdanına ulaşamadığı gerekçesiyle avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne belirsiz alacak davası açmıştı.

Dilekçede davalı Thodex’in hizmet sözleşmesine uymadığı belirtilerek, ivedilikle Thodex’in tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına ihtiyarı tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edilmişti.

DHA / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırımBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Kahreden anlar: Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Kahreden anlar: Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

4 yıldır bitmeyen kabus! Adına escort hesap bile açmış

4 yıldır bitmeyen kabus! Adına escort hesap bile açmış

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Garip'in Fatoş'u bakın şimdilerde ne yapıyor! İşte son hali

Garip'in Fatoş'u bakın şimdilerde ne yapıyor! İşte son hali

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Önemli bir sürece başladık

Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Önemli bir sürece başladık

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.