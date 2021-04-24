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Thodex skandalında yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı

24.04.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahibi olduğu Thodex isimli şirket ile binlerce kişiyi milyonlarca dolar dolandırarak yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'le ilgili Başsavcılıktan açıklama geldi.

Thodex skandalında yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı sonrası yurt dışına kaçtığı iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

"120'DEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ BELİRLENDİ"

Açıklamada, "Thodex adlı kripto para borsasında hesapları bulunan kişilerin hesaplarına erişilemediği ve şirket sahibinin yurtdışına kaçtığı yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şirket sahibi olan şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021 günü yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir. Temin edilen ilk bilgilere göre bu firmanın 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında da yurt dışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak değiştirdiği, 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir" denildi.

"BANKA HESAPLARINA TEDBİR KONULDU"

Kırmız bülten çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/2680 sayılı kararıyla şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır. Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur" bilgileri yer aldı.

"TÜM İŞLEMLER ARALIKSIZ OLARAK TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Açıklamada, "Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibariyle 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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Thodex Faruk Fatih Özer

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