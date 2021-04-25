Thodex skandalında yeni gelişme: Kız kardeş mali işlerden sorumlu ağabey ortak iddiası

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer Pendik'te, yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de Kocaeli'nde gözaltına alındı. Polisin çok yönlü soruşturması sürdürürken, işlemleri süren firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi ve kız kardeşine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

SERAP ÖZER MALİ VE MUHASEBEDEN SORUMLU

Kız kardeş Serap Özer'in, Thodex kripto para şirketinin mali işler ve muhasebesinden sorumlu kişi olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Ağabey Güven Özer'in de, "Semroot" isimli dijital performans pazarlama ajansı ve kripto para şirketi 'Thodex'le resmi olmayan ortaklığı olduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 69'unun gözaltında olduğu ve 11 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

