HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Thodex soruşturması: 65 şüpheli yakalandı

Thodex soruşturması: 65 şüpheli yakalandı

24.04.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şirketin sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıktığının doğrulandığını açıkladı.

Thodex soruşturması: 65 şüpheli yakalandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kripto para platformu Thodex'e yönelik başlatılan dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık soruşturma kapsamında şu ana dek dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Başsavcılık şirketin sahibi Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021 günü yurt dışına çıktığının resmi belge ve kayıtlarla doğrulandığını ve ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığının belirlendiğini kaydetti.

"120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlendi"

Başsavcılık açıklamasında, "İlk bilgilere göre bu firmanın 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında da yurt dışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak değiştirdiği, 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada Özer'in yakalanması için gerekli adli girişimlerin başlatıldığı, Arnavutluk'a gittiği belirlenen Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Şirketin ve Özer'in kişisel hesaplarına tedbir kararı konulduğu da hatırlatıldı.

Başsavcılık, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadesine yer verdi.

Ne olmuştu?

Kripto para platformu Thodex'te iki gün işlem yapılamaması ve ardından 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. "Dolandırıcılık" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, Türk makamları Özer'in iadesi için süreç başlattı. Adalet Bakanlığı Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Özer hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Özer'in ve şirketin hesaplarına da tedbir konulduğu duyuruldu.

DHA, DW/HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Thodex skandalında yeni gelişmeThodex skandalında yeni gelişme
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Servet! Evin parkelerinin altından binlerce dolar çıktı

Servet! Evin parkelerinin altından binlerce dolar çıktı

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü....

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü....

Nişanlısını babasıyla aldattı, bir de çocuk doğurdu

Nişanlısını babasıyla aldattı, bir de çocuk doğurdu

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

F.Bahçe kulübesine yeni teknik direktör!

F.Bahçe kulübesine yeni teknik direktör!

Tam kapanma yeniden gündemde! Kaçınılmaz...

Tam kapanma yeniden gündemde! Kaçınılmaz...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.